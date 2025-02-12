Кількість проєктів із використання генеративного ШІ у SoftServe виросла на 500%

Найбільша за виторгом сервісна ІТ-компанія SoftServe наростила кількість розробок, де використовується штучний інтелект (ШІ), на 500% у 2024-му. Про це сказав співзасновник Тарас Кицмей під час Business Breakfast із Володимиром Федоріним від Forbes Ukraine.

Ключові факти

«У 2024-му ми зросли на близько 500% у розробці сервісів зі штучним інтелектом», — сказав Тарас Кицмей.

Протягом 2024-го SoftServe мав 150 проєктів, повʼязаних з розробкою генеративного штучного інтелекту, додав він. «Тренд на ШІ дуже великий і ми за ним слідуємо», — сказав Кицмей.

Загалом компанія має близько 500 активних клієнтів.

Серед наступних перспективних технологій, за словами Кицмея, — квантові обчислення, робототехніка, рішення для кібербезпеки.

Контекст

Найбільша за виторгом сервісна ІТ-компанія SoftServe, яка розробляє софт на замовлення, запустила власнe лабораторію штучного інтелекту GenAI Lab у вересні 2023 року. Діяльність GenAI Lab, що створює нові продукти для клієнтів та імплементує ШІ в роботу самого SoftServe, допомагає компанії отримувати нові контракти, казала в інтерв’ю NV регіональна менеджерка компанії Анастасія Фролова у вересні.

Це позитивний тренд для української ІТ-індустрії, що потерпає від нестачі клієнтів. З початку повномасштабного вторгнення 58% компаній мали випадки розірвання контрактів, ідеться в дослідженні IT Research Ukraine за 2023-й. З них ще 24% недоотримали через це понад 41% доходу.