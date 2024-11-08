Китай представил пакет мер на $1,4 трлн для поддержки экономики

Китай объявил о фискальном пакете в размере 10 трлн юаней ($1,4 трлн), чтобы помочь поддержать свою пошатнувшуюся экономику, поскольку вторая по величине экономика мира готовится к усилению торговой напряженности со США при Дональде Трампе, пишет Financial Times .

Ключевые факты

Пекин разрешил местным властям, имеющим большую задолженность, выпустить новые облигации на сумму 6 трлн юаней в течение трех лет и перераспределить дополнительно 4 трлн юаней из ранее запланированных облигаций в течение пяти лет для реструктуризации своих финансов.

Китайские чиновники не объявили о дополнительных мерах по прямому стимулированию внутреннего спроса, что может разочаровать рынки, которые надеялись, что пакет также поможет потребителям.

Чиновники добавили, что «изучают» дополнительные меры по рекапитализации крупных банков, покупке незавершенной недвижимости и укреплению потребления.

Сразу после этого заявления китайский юань резко ослаб по отношению к доллару США: курс юаня упал на 0,4%, до менее 7,17 юаня за доллар.

Аналитики утверждают, что Китаю необходимо срочно разобраться с проблемами внутри, которые сказываются на его экономике, включая спад на рынке жилья, что подорвало доходы домохозяйств и местных органов власти, прежде чем пошлины Дональда Трампа ударят по его внешнему сектору.

В случае реализации новые пошлины США могут сократить ВВП Китая на несколько процентных пунктов в тот момент, когда экономика крайне уязвима.

Аналитики ожидают, что Пекин объявит о дополнительной поддержке экономики, как только в ближайшие месяцы повестка дня Трампа станет более понятной.

Есть признаки того, что принятые правительством в сентябре меры денежно-кредитного стимулирования, включающие снижение процентных ставок и поддержку рынков акций и недвижимости, начали влиять на экономику.

Контекст

Убедительная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США привлекла особое внимание к предвыборному обещанию ввести пошлины на китайский импорт, превышающие 60%, и, вероятно, будет способствовать перемещению запасов на склады на главном экспортном рынке Китая.

Угроза Трампа ввести пошлину напугала владельцев китайских фабрик и чиновников, поскольку на кону поставки на сумму около $500 млрд в год, тогда как торговое напряжение с ЕС, во время которого в прошлом году было поставлено китайских товаров на сумму $466 млрд, усилилось.

В октябре экспорт Китая вырос на 12,7% в годовом исчислении, это быстрые темпы за последние два года, поскольку заводы спешно отправляли товары на основные рынки в ожидании дополнительных пошлин со стороны США и Евросоюза.