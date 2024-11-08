Китай представил пакет мер на $1,4 трлн для поддержки экономики

Китай объявил о фискальном пакете в размере 10 трлн юаней ($1,4 трлн), чтобы помочь поддержать свою пошатнувшуюся экономику, поскольку вторая по величине экономика мира готовится к усилению торговой напряженности со США при Дональде Трампе, пишет Financial Times.
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Ключевые факты
- Пекин разрешил местным властям, имеющим большую задолженность, выпустить новые облигации на сумму 6 трлн юаней в течение трех лет и перераспределить дополнительно 4 трлн юаней из ранее запланированных облигаций в течение пяти лет для реструктуризации своих финансов.
- Китайские чиновники не объявили о дополнительных мерах по прямому стимулированию внутреннего спроса, что может разочаровать рынки, которые надеялись, что пакет также поможет потребителям.
- Чиновники добавили, что «изучают» дополнительные меры по рекапитализации крупных банков, покупке незавершенной недвижимости и укреплению потребления.
- Сразу после этого заявления китайский юань резко ослаб по отношению к доллару США: курс юаня упал на 0,4%, до менее 7,17 юаня за доллар.
- Аналитики утверждают, что Китаю необходимо срочно разобраться с проблемами внутри, которые сказываются на его экономике, включая спад на рынке жилья, что подорвало доходы домохозяйств и местных органов власти, прежде чем пошлины Дональда Трампа ударят по его внешнему сектору.
- В случае реализации новые пошлины США могут сократить ВВП Китая на несколько процентных пунктов в тот момент, когда экономика крайне уязвима.
- Аналитики ожидают, что Пекин объявит о дополнительной поддержке экономики, как только в ближайшие месяцы повестка дня Трампа станет более понятной.
- Есть признаки того, что принятые правительством в сентябре меры денежно-кредитного стимулирования, включающие снижение процентных ставок и поддержку рынков акций и недвижимости, начали влиять на экономику.
Контекст
Убедительная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США привлекла особое внимание к предвыборному обещанию ввести пошлины на китайский импорт, превышающие 60%, и, вероятно, будет способствовать перемещению запасов на склады на главном экспортном рынке Китая.
Угроза Трампа ввести пошлину напугала владельцев китайских фабрик и чиновников, поскольку на кону поставки на сумму около $500 млрд в год, тогда как торговое напряжение с ЕС, во время которого в прошлом году было поставлено китайских товаров на сумму $466 млрд, усилилось.
В октябре экспорт Китая вырос на 12,7% в годовом исчислении, это быстрые темпы за последние два года, поскольку заводы спешно отправляли товары на основные рынки в ожидании дополнительных пошлин со стороны США и Евросоюза.
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