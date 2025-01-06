Позиції ЗСУ в Курській області важливі для майбутніх переговорів – Блінкен

Позиції України в Курській області РФ матимуть важливе значення для майбутніх переговорів про припинення війни. Про це 6 січня заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Сеул, пише Barrons . Напередодні стало відомо про наступальні дії Сил оборони України в Курській області.

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«Їхня позиція в Курській області важлива, тому що це, безумовно, те, що буде враховуватися в будь-яких переговорах, які можуть відбутися цього року», – сказав Блінкен.

Він наголосив, що навіть якщо переговори почнуться, Україні будуть потрібні «адекватні гарантії безпеки» від Володимира Путіна, оскільки для нього «гра не буде закінчена» з припиненням вогню.

Контекст

5 січня російські Z-блогери повідомили, що ЗСУ наступають в Курській області. Водночас голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про «хороші новини» на цьому напрямку.

За даними російського Міноборони, ЗСУ зробили «контратаку штурмової групи», щоб «зупинити наступ російських військ на курському напрямку».

Вторгнення ЗСУ в Курську область почалося 6 серпня минулого року. Це справило враження на західних союзників України.

Загалом українські сили взяли під контроль понад 1000 кв. км території та близько 100 населених пунктів. Після цього армія агресора зробила спробу контрнаступу й заявила про звільнення десяти сіл.

У вересні Путін заявив, що першочерговою метою російської армії залишається «звільнення» Донбасу, де «супротивник послабив себе». Водночас він назвав «священним обовʼязком» «викинути противника» з Курської області.

За словами близьких до Кремля джерел «Пояснювальної записки», Путін перестав розглядати можливість мирних переговорів із Києвом після курської операції ЗСУ.

Деякі американські чиновники та експерти вважали, що вартість такої операції може виявитися занадто високою для України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Київ може використовувати зайняту територію як додатковий чинник на майбутніх переговорах. Водночас Кремль виключив таку можливість, доки російські війська не витіснять українські сили з-під Курська.