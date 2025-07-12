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«Америка у занепаді». Крило «песимістів» в оточенні Трампа може лишити Україну без зброї. Хто в нього входить і що з цим робити

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

5 хв читання

Колбі, Венс, Трамп /Getty Images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс та заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі, лідери "крила песимістів" в адміністрації Трампа Фото Getty Images

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Дональд Трамп запевняє, що не знав про зупинку допомоги Україні за рішенням заступника голови Пентагону Елбріджа Колбі. Як Україні мінімізувати ризики від Колбі та крила «песимістів» у Білому домі? Розбір Forbes Ukraine

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Україна вдруге пережила зупинку допомоги США. Як і у березні вона тривала близько тижня. Дональд Трамп 8 липня все ж оголосив, що США направлять Україні більше зброї.

На відміну від березня новій зупинці допомоги не передував публічний скандал. Навпаки – Трамп приязно відгукувався про Україну та обіцяв пошукати системи ППО після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО наприкінці червня.

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