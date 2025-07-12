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Дональд Трамп запевняє, що не знав про зупинку допомоги Україні за рішенням заступника голови Пентагону Елбріджа Колбі. Як Україні мінімізувати ризики від Колбі та крила «песимістів» у Білому домі? Розбір Forbes Ukraine
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Україна вдруге пережила зупинку допомоги США. Як і у березні вона тривала близько тижня. Дональд Трамп 8 липня все ж оголосив, що США направлять Україні більше зброї.
На відміну від березня новій зупинці допомоги не передував публічний скандал. Навпаки – Трамп приязно відгукувався про Україну та обіцяв пошукати системи ППО після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО наприкінці червня.
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