Президент України Володимир Зеленський 4 липня провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорили ситуацію на фронті, потребу в посиленні ППО та спільні проєкти у сфері оборонної промисловості. Про це йдеться у дописі Зеленського у соцмережах.

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«Дуже важлива й корисна розмова з президентом США Дональдом Трампом», – заявив президент України.

Зеленський привітав Трампа з Днем незалежності США та подякував за американську підтримку, яка, за його словами, допомагає Україні зберігати життя людей і свою незалежність. «Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції», – зазначив президент.

За його словами, розмова з Трампом стосувалася, зокрема, російських авіаударів і загальної ситуації на фронті. Зеленський наголосив, що Трамп добре поінформований про ситуацію в Україні.

Зеленський зазначив, що домовився з Трампом працювати над зміцненням української системи протиповітряної оборони. «Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд», – йдеться у повідомленні.

Обговорювалися спільні оборонні ініціативи, включно з можливістю запуску проєктів у сфері виробництва дронів і пов’язаних технологій. Зеленський наголосив, що Україна готова до прямих проєктів з Америкою у цій сфері.

Крім того, йшлося про взаємні закупівлі, інвестиції та дипломатичну співпрацю з США та іншими партнерами.

Контекст

Напередодні Трамп провів телефонну розмову з Путіним. «Я дуже розчарований розмовою з президентом Путіним, тому що я не думаю, що він готовий до цього [припинення війни], і я дуже розчарований. Я не думаю, що він хоче зупинятися, і це дуже погано… Я не досяг з ним [Путіним] жодного прогресу», – заявив Трамп журналістам за результатами перемовин.

За версією Кремля, під час розмови 3 липня Трамп «поставив питання про якнайшвидше завершення військових дій в Україні», а Путін заявив про готовність Москви продовжити переговорний процес з Україною. При цьому очільник Кремля сказав, що Москва «не відступиться від своїх цілей щодо усунення причин конфлікту».

1 липня США призупинили поставки в Україну деяких боєприпасів, включаючи ракети для систем ППО Patriot. Причина – побоювання Вашингтона щодо вичерпання власних запасів американської армії.

У Держдепі заявили, що відправка зброї Україні не призупинена. Те ж саме сказав президент Дональд Трамп. The Economist з посиланням на українських чиновників повідомив, що США призупинили поставки всієї військової допомоги, включаючи снаряди і запчастини.

Водночас аналіз, проведений вищими офіцерами США, показав, що надання допомоги Україні не поставить під загрозу власні запаси боєприпасів американських збройних сил, повідомило NBC News з посиланням на трьох американських посадовців.