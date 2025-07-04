Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Посилення ППО та спільні оборонні проєкти. Про що говорили Зеленський і Трамп

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Президент України Володимир Зеленський 4 липня провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорили ситуацію на фронті, потребу в посиленні ППО та спільні проєкти у сфері оборонної промисловості. Про це йдеться у дописі Зеленського у соцмережах.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Деталі

  • «Дуже важлива й корисна розмова з президентом США Дональдом Трампом», – заявив президент України.
  • Зеленський привітав Трампа з Днем незалежності США та подякував за американську підтримку, яка, за його словами, допомагає Україні зберігати життя людей і свою незалежність. «Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції», – зазначив президент. 
  • За його словами, розмова з Трампом стосувалася, зокрема, російських авіаударів і загальної ситуації на фронті. Зеленський наголосив, що Трамп добре поінформований про ситуацію в Україні. 
  • Зеленський зазначив, що домовився з Трампом працювати над зміцненням української системи протиповітряної оборони. «Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд», – йдеться у повідомленні.
  • Обговорювалися спільні оборонні ініціативи, включно з можливістю запуску проєктів у сфері виробництва дронів і пов’язаних технологій. Зеленський наголосив, що Україна готова до прямих проєктів з Америкою у цій сфері.
  • Крім того, йшлося про взаємні закупівлі, інвестиції та дипломатичну співпрацю з США та іншими партнерами.

Контекст

Напередодні Трамп провів телефонну розмову з Путіним. «Я дуже розчарований розмовою з президентом Путіним, тому що я не думаю, що він готовий до цього [припинення війни], і я дуже розчарований. Я не думаю, що він хоче зупинятися, і це дуже погано… Я не досяг з ним [Путіним] жодного прогресу», – заявив Трамп журналістам за результатами перемовин.

За версією Кремля, під час розмови 3 липня Трамп «поставив питання про якнайшвидше завершення військових дій в Україні», а Путін заявив про готовність Москви продовжити переговорний процес з Україною. При цьому очільник Кремля сказав, що Москва «не відступиться від своїх цілей щодо усунення причин конфлікту».

1 липня США призупинили поставки в Україну деяких боєприпасів, включаючи ракети для систем ППО Patriot. Причина – побоювання Вашингтона щодо вичерпання власних запасів американської армії. 

У Держдепі заявили, що відправка зброї Україні не призупинена. Те ж саме сказав президент Дональд Трамп. The Economist з посиланням на українських чиновників повідомив, що США призупинили поставки всієї військової допомоги, включаючи снаряди і запчастини.

Водночас аналіз, проведений вищими офіцерами США, показав, що надання допомоги Україні не поставить під загрозу власні запаси боєприпасів американських збройних сил, повідомило NBC News з посиланням на трьох американських посадовців.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні