Андрій Вавриш і Олександр Кардаков врегулювали конфлікт довкола будівництва офісу в ЖК «Новий Поділ» у Києві. Про це вони повідомили 23 вересня 2025-го у Facebook . Кардаков відмовився від позовів проти Вавриша, випливає з повідомлення Asters, яка виступала юридичним радником девелопера ЖК – ТОВ «Ріверсайд Девелопмент ЛТД».

Ключові факти

«Для тих, хто слідкує за розвитком подій в конфлікті Вавриш/Кардаков, повідомляю: всі суперечності навколо проєкту «Новий Поділ» врегульовані», – йдеться в публкації Андрія Вавриша. Такий же допис опублікував Кардаков.

Вказано, що в процесі переговорів і судів вони досягли рішення, яке враховує інтереси всіх сторін. «Судові провадження закрито, претензії зняті, а всі договори та правові підстави реалізації проєкту «Новий Поділ» підтверджені», – вказано в публікації.

«Позивачами подані заяви про відмову від позовів у раніше ініційованих судових провадженнях проти клієнта», – йдеться в повідомленні Asters, яка виступала юридичним радником девелопера проєкту «Новий Поділ» – ТОВ «Ріверсайд Девелопмент ЛТД».

Контекст

«Октава Девелопмент», що входить у групу Олександра Кардакова, хотіла стягнути з «Ріверсайд Девелопмент ЛТД» майже 331,6 млн грн за незбудований офіс на території ЖК «Новий Поділ» на вул. Набережно-Хрещатицькій, писав Forbes Ukraine у липні 2025-го. «Ріверсайд» – один із замовників будівництва ЖК «Новий Поділ». Третина компанії належить сину Андрія Вавриша – Максиму, за даними YouControl. Девелопментом ЖК займається Saga Development Андрія Вавриша.

Кардаков і Вавриш зайшли у проєкт ЖК «Новий Поділ» у 2019-му, структурували домовленості через два договори.

Перший – договір інвестування і делегування функцій замовника, стосується ділянки Кардакова площею 0,55 га, яка стала частиною ЖК. «Ріверсайд» отримав дозвіл на користування нею і мав заплатити компанії Кардакова «Торгрічтранс» 1,8 млн грн плюс компенсувати плату за оренду. На частині ділянки мали побудувати офіси.

Другий – договір купівлі-продажу 6088 кв. м офісів і 47 підземних паркомісць на території ЖК «Новий Поділ». Кардаков мав отримати їх за собівартістю – 177 млн грн.

Вавриш встиг побудувати тільки свайне поле під офісну будівлю, на що витратив 53 млн грн, які отримав як аванс від Кардакова у листопаді 2022-го. У травні 2023-го будівництво ЖК «Новий Поділ» зупинилось через арешт частини території ЖК. Він діяв майже два роки.

Вавриш вважав арешт форс-мажором, що унеможливив будівництво, а Кардаков вимагав компенсацію за незбудований офіс.