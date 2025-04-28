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Корецкий стал новым председателем правления «Нафтогаза» – источники Forbes

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes
Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

1 хв читання

Корецький /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» избрал Сергея Корецкого новым председателем правления, сообщил Forbes Ukraine собеседник в «Нафтогазе», знакомый с деталями назначения. Соответствующее решение было принято на заседании наблюдательного совета 28 апреля.

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Ключевые факты

  • По информации ExPro, в финальный этап отбора прошли Сергей Корецкий и Олег Прохоренко, ранее возглавлявший «Укргаздобыча» и наиболее известный программой интенсификации добычи 20/20.
  • Корецкий возглавляет самую крупную нефтедобывающую компанию страны ПАО «Укрнафта», а также «Укртатнафту» с ноября 2022 года.
  • Руководитель этих двух компаний не новичок в нефтяном бизнесе. Корецкий пришел в группу «Континиум», основанную предпринимателями Игорем Еремеевым и Степаном Ивахивым, в конце 1990-х.
  • В 2013 году он развивал сеть заправок WOG в должности СЕО. В октябре 2018-го Корецкий уволился и начал развивать собственную сеть кафе под брендом Idealist Coffee.

Контекст

«Нафтогаз» – самая крупная государственная компания с выручкой 245 млрд грн и прибылью 23,1 млрд грн в 2023 году. Ее «дочки» производят более 70% природного газа и 60% нефти в Украине.

3 декабря 2024 года Верховная Рада назначила руководителя «Нафтогаза» Алексея Чернышова в правительство на должность вице-премьера – министра национального единства. Чернышов возглавил «Нафтогаз» в ноябре 2022-го после внезапного увольнения Юрия Витренко. До этого Чернышов с марта 2020 года возглавлял Министерство развития общин и территорий.

4 декабря наблюдательный совет избрал члена правления Романа Чумака временно исполняющим обязанности председателя правления «Нафтогаза», до этого он был финансовым директором группы «Нафтогаз».

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