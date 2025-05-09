Країни ЄС підтримали створення спецтрибуналу для розслідування злочинів Росії. Він запрацює наступного тижня

Міністри закордонних справ ЄС та високопосадовці Євросоюзу на зустрічі у Львові підтримали створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії російського керівництва проти України. Про це пише «Суспільне» 9 травня. Трибунал почне роботу наступного тижня під час засідання Ради Європи, заявив голова МЗС Люксембургу Ксав’є Беттель, пише «Інтерфакс-Україна» .

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За словами глави МЗС України Андрія Сибіги, у заході взяли участь 35 делегацій та представники Ради Європи.

«Створення трибуналу за злочин агресії – це чіткий сигнал, що ніхто не уникне відповідальності за скоєні злочини, включно з лідерами, які відправляли солдатів чинити воєнні злочини», – наголосила віцепрезидентка Єврокомісії, верховна представниця ЄС Кая Каллас.

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель повідомив, що трибунал розпочне роботу наступного тижня в Люксембурзі під час засідання Ради міністрів Ради Європи, де Україна офіційно представить вимоги щодо його створення.

Відповідаючи на питання про позицію США, які не підтримують трибунал, Беттель пояснив, що ініціатива належить Раді Європи, членом якої США не є, що ускладнює їхню участь.

«Сподіваюся, що наступного тижня в Люксембурзі ми досягнемо прогресу. Андрій Сибіга візьме участь у зустрічі, де відбудеться офіційна передача документів для створення трибуналу», – додав він.

Щодо можливого впливу трибуналу на мирні переговори Беттель зазначив, що Путін ігнорує міжнародні норми, а деякі країни, які підтримують міжнародні організації, продовжують його вітати. «Важливо, щоб Україна мала більше сил, і ми спільно працюватимемо над цією ініціативою», – наголосив він.

Трибунал зможе розслідувати справи проти так званої «трійки», – Путіна, Лаврова, Мішустіна – до винесення обвинувального акту, який призупиниться, доки вони обіймають посади, пише ІФ. Після їхнього відходу процес відновиться, а за відсутності підсудних суд буде заочним.

Трибунал також розглядатиме справи щодо Лукашенка та Кім Чен Ина, але не Ірану, оскільки постачання дронів і ракет не кваліфікується як злочин агресії. Вище військово-політичне керівництво РФ, зокрема Медведєв, Шойгу, Герасімов, не матиме імунітетів, а розслідування та вироки щодо них будуть можливими.

Контекст

Раніше заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра повідомила, що коаліція з понад 40 країн завершила підготовку установчих документів трибуналу, включно зі статутом. За її словами, трибунал запрацює наступного року, а робота на рівні Ради Європи розпочнеться цього місяця.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який видав ордери на арешт російських посадовців, не може розглядати злочини агресії щодо країн, які не ратифікували Римський статут, зокрема Росії. Тому союзники України виступили за створення окремого трибуналу для розслідування злочину агресії РФ.