Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України можуть запустити у 2026-му – Ірина Мудра

Цьогоріч розпочнеться формування спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Початок роботи трибуналу очікується вже наступного року, повідомила «Укрінформу» заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

Ключові факти

Мудра не виключила, що запуск спецтрибуналу може бути тривалим, але «у сторін вже є чітке розуміння процесу створення трибуналу в Гаазі».

«Спецтрибунал може запрацювати вже наступного року. Цього року ми закінчуємо оформлення юридичної бази і починаємо формувати спецтрибунал: набирати суддів, секретаріат, впроваджувати правила і регламенти роботи, процедури. Але головне — настання справедливості для тих, хто вчиняє злочин агресії проти України — неминуче», – наголосила Мудра.

Вона зауважила, що у 2025 році юридична робота ще буде тривати.

«Зокрема, вже є проєкт статуту, який повністю регламентує організаційно, функціонально, й юридично всі правила роботи спецтрибуналу. Спецтрибунал за злочин агресії проти України створюється фактично за два роки», — сказала Мудра, додавши, що «це доволі швидко, враховуючи дуже складні і чутливі питання, щодо яких доводилось шукати компроміс».

Заступниця керівника ОП зазначила, що повний пакет установчих документів щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України сформовано. 9 травня відбудеться зустріч високого рівня, на якій буде оголошена політична підтримка створення спецтрибуналу.

Паралельно триває процес створення компенсаційної комісії, яка виноситиме рішення про суми збитків, які РФ завдала постраждалим громадянам.

«Над цим механізмом, над цією комісією сьогодні працюють представники 54 держав, а також Ради Європи та Європейського Союзу. Сьогодні вже ніхто не вагається, коли ми говоримо про відповідальність кремлівських очільників», — заявила вона.

Контекст

19 травня 2022 року Європарламент підтримав створення спеціального міжнародного трибуналу з розслідування воєнних злочинів Росії та її союзників проти України. Створення органу також підтримали в ПАРЄ.

17 січня 2023-го голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Україна працює над створенням спеціального трибуналу для притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини. 19 січня Європейський парламент проголосував за незобов’язуючу резолюцію, яка закликає до створення Спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України.

17 березня того ж року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, звинувативши його у воєнному злочині, повʼязаному з незаконною депортацією сотень дітей із України.

У травні 2023-го президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Гаазі, закликав до створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.