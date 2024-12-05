Єрмак зустрівся з командою Трампа. За даними WSJ, Україна хоче повідомити про готовність до миру

Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа , хоча він уникав обговорення того, як він збирається це зробити.

Українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрілася в середу, 4 грудня, з високопоставленими представниками обраного президента Дональда Трампа, повідомило джерело Reuters . За словами джерел The Wall Street Journal , Україна начебто «планує повідомити про свою готовність до миру».

Ключові факти

Українська делегація зустрілася у Вашингтоні з кандидатом Трампа на посаду радника з національної безпеки Білого дому Майком Волтцем і його спецпредставником по Україні Кітом Келлогом, повідомило джерело, не вдаючись у подробиці.

Команда Трампа не відповіла на прохання прокоментувати зустріч.

За даними WSJ, до обговорень також приєднався обраний віцепрезидент Джей Ді Венс. До цього, як пише видання, Єрмак також зустрівся у Флориді зі Сьюзі Вайлз, яка при Трампі очолить апарат Білого дому.

За словами джерел видання, Єрмак відвідує Вашингтон, щоб налагодити стосунки із помічниками Трампа. Видання стверджує, що Україна нібито «планує повідомити про свою готовність до миру».

«Але це має бути стійкий мир. Нестабільний, тимчасовий мир не відповідає інтересам США чи України», – сказав співрозмовник видання, знайомий із планами Києва.

Згідно із матеріалом, українські офіційні особи проводять переговори з новою адміністрацією Трампа, прагнучи згладити суттєві розбіжності щодо врегулювання війни ще до вступу на посаду обраного президента США.

Під час переговорів Келлог висловив підтримку зусиллям адміністрації Байдена щодо термінового постачання зброї в Україну, заявивши, що це дасть Трампу важіль впливу на Москву в переговорах щодо врегулювання. Але команда Трампа не виявила особливого інтересу до пропозиції України щодо членства в НАТО, яку Україна вважає життєво важливою гарантією безпеки від майбутньої російської агресії.

Контекст

Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа, хоча він уникав обговорення того, як він збирається це зробити.

Раніше стало відомо, що Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років, писало видання WSJ із посиланням на інформовані джерела. За їхніми словами, такий сценарій закінчення війни зараз обговорюють радники Трампа.

20 листопада джерела Reuters повідомили, що президент РФ Володимир Путін готовий обговорювати з Трампом угоду про припинення вогню в Україні, але виключає будь-які значні територіальні поступки і наполягає на тому, щоб Київ відмовився від вступу до НАТО.

27 листопада стало відомо, що Трамп призначить відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога, 80, на посаду спеціального представника з питань України. Раніше Келлог представив йому «план припинення війни в Україні».

В інтервʼю японському агентству Kyodo News президент Володимир Зеленський заявив, що команда Трампа вивчає український План перемоги, наголосивши, що капітуляції з боку України не буде.