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Мільйони від криптовалюти і продажу кросівок та Біблії. Трамп оприлюднив свою декларацію про доходи

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Президент США Дональд Трамп розкрив сотні мільйонів доларів доходу, отриманих у 2024 році від криптовалютних активів, гольф-клубів та ліцензійних платежів, пише New York Post. Зокрема, Трамп повідомив про дохід у понад $57 млн від свого сімейного криптовалютного підприємства.

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Ключові факти

  • Згідно з інформацією, опублікованою Управлінням урядової етики, частка Трампа у криптовалютній платформі World Liberty Financial принесла йому $57,4 млн, що стало одним із найбільших джерел його доходу минулого року.
  • Платформа World Liberty Financial була заснована у 2024 році Заком Віткоффом, сином Стіва Віткоффа, спецпредставника президента з мирних переговорів між Україною та Росією та обговорення іранської угоди. Співзасновниками компанії також є три сини президента: Дональд-молодший, Ерік та Беррон.
  • У декларації також перераховані кілька роялті, які президент отримав за продаж предметів з його імʼям та зображенням, у тому числі $3 млн за книгу «Save America», $2,5 млн за кросівки та парфуми Трампа, $2,8 млн за годинник і $1,3 млн від Greenwood Bible (на її веб-сайті вона описана як «єдина Біблія, офіційно схвалена Лі Грінвудом та президентом Трампом»).
Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

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  • Трамп також отримав понад $700 000 як гонорари за виступи.
  • Білий дім заявив, що активи Трампа перебувають у трасті, яким керують його діти, поки він перебуває на посаді, і стверджує, що жодне з його ділових підприємств не становить конфлікту інтересів.
  • У розділі зобовʼязань розкриття інформації зазначено, що Трамп ще має виплатити понад $100 млн іпотечних кредитів, отриманих за різні обʼєкти нерухомості, включаючи Trump Tower на Манхеттені і Trump National Doral Golf Club в Майамі.
  • За даними Reuters, Трамп повідомив про доход у розмірі понад $600 млн від криптовалют, гольф-клубів, ліцензування та інших підприємств. Загалом президент повідомив про активи на суму щонайменше $1,6 млрд, свідчать розрахунки агентства.
  • Загальний дохід від гольфу, ресторанів та готелів у США становив $378 млн плюс ще $22 млн у вигляді комісій за управління.
  • Три гольф-курорти Трампа у Флориді – Jupiter, Doral і West Palm Beach – і його приватний клуб для членів клубу в Мар-а-Лаго принесли не менше $217,7 млн доходу. Trump National Doral, великий гольф-центр у районі Майамі, відомий своїм полем Blue Monster, став найбільшим джерелом доходу сімʼї у розмірі $110,4 млн. Дохід від гольфу та готелів в Ірландії та Шотландії склав €19 млн і £28,7 млн ($38,9 млн).

Контекст

Напередодні інавгурації Дональд Трамп та його дружина Меланія запустили власні криптовалюти. Навіщо це могло знадобитися одній з найвпливовіших сімейних пар Сполучених Штатів, як це змінить крипторинок та чи варто вкладати кошти у нову криптовалюту – Forbes Ukraine запитав учасників крипторинку.

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