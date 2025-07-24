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Мережа Starlink не працює по всьому світу. І на фронті теж

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Мережа супутникового зв’язку Starlink не працює по всьому світу, за даними сервісу Downdetector. Збій стався 24 липня близько 22:00 за Києвом. 

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Ключові факти  

  • 61% скарг на Downdetector пов’язані з роботою інтернету Starlink, 39% скарг – з повним припиненням роботи мережі. 
  • «Starlink ліг по всьому фронту», – йдеться в дописі командира Сил безпілотних систем став Роберта Бровді (Мадяр).
  • «Наразі у Starlink стався збій у мережі, ми активно впроваджуємо рішення. Ми поділимося оновленнями, щойно цю проблему буде вирішено», — йдеться у пості Starlink в соцмережі Х.

Контекст 

Starlink став незамінним для України, особливо на територіях, де війна зруйнувала зв’язок. Система забезпечує повне покриття країни супутниковим інтернетом, підтримуючи як військові, так і цивільні потреби.

На березень 2025-го в Україні працює 47 000 терміналів Starlink, придбаних завдяки підтримці міжнародних партнерів, ідеться у відповіді пресслужби Мінцифри на запит Forbes Ukraine. В цю цифру не входять термінали, придбані українцями самостійно. 

Водночас залежність від Starlink викликає занепокоєння через політичні ризики, пов’язані з позицією Маска та потенційними змінами в політиці США. Пошук альтернативних систем, таких як Eutelsat, є частиною стратегії України для забезпечення незалежності зв’язку в умовах війни.

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