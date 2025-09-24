Миллиардер и инвестор в сфере оборонных технологий и искусственного интеллекта Питер Тиль продвигает идею, что попытки противостоять развитию технологий и ИИ могут лишь ускорить наступление апокалипсиса, пишет WSJ . В серии закрытых лекций в Сан-Франциско он размышляет над библейскими пророчествами, предупреждая об опасности тоталитарного мирового правительства, которое, по его мнению, может стать современным воплощением Антихриста.

Подробности

Тиль описывает возможные экзистенциальные риски для человечества – от ядерной войны и климатической катастрофы до биологического оружия и автономных боевых роботов на базе ИИ.

По его мнению, для противостояния этому и для обеспечения «мира и безопасности» будет создано единое мировое правительство. В его интерпретации именно такая система может стать тем, что в христианской вере определяется как Антихрист.

Поэтому Тиль призывает не бояться развития технологий и ИИ, поскольку, по его убеждению, сопротивление прогрессу может ускорить появление Антихриста.

Человечество должно продолжать научный прогресс во избежание как самоуничтожения посредством технологий, так и поглощения мировым тоталитарным режимом.

Цитати

«Апокалиптические пророчества – это лишь предсказание того, что люди способны сделать, когда получают все более мощные технологии без каких-либо священных ограничений».

«Бояться или регулировать научный прогресс означает лишь ускорить приход Антихриста».

«Антихрист, вероятнее всего, появится как великий гуманист и филантроп, но именно объединение таких идей с властью государства делает их опасными».

«Последние два года с появлением ИИ кажется, что мы открыли новую форму бытия с безграничным потенциалом. Это нечто вроде Бога».

Контекст

Питер Тиль, соучредитель PayPal и венчурной компании Founders Fund, известен своими инвестициями в стартапы в сфере обороны и ИИ. Состояние Тиля Forbes оценивает в $26,4 млрд.

Его серия лекций в Сан-Франциско организована неприбыльной организацией ACTS 17, объединяющей технологических предпринимателей и христианские общины.

В последнее время все больше деятелей Кремниевой долины открыто говорят о религии. Бывший CEO Intel Пэт Хелсингер рассказывал о своей вере в лекции, руководитель Y Combinator Гарри Тан обсуждал взаимосвязь науки и религии, а Илон Маск цитировал отрывки из Библии. Публичное обсуждение религиозных тем в Кремниевой долине свидетельствует об изменении культурного климата в традиционно секулярной среде.