Мінекономіки розглядає кілька змін до процедури бронювання – Свириденко

Уряд розглядає можливість зміни процедури бронювання працівників. Одна з ініціатив – запровадження пріоритетного критерію по заробітній платі. Про це в інтервʼю Forbes Ukraine сказала перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Деталі

Є компанії які, коли подавалися на критичність, вказали середню зарплату по регіону, що є критерієм, а потім перейшли на мінімальну офіційну зарплату, зазначила Свириденко, назвавши це «маніпуляціями».

«Це сигнал, що варто запровадити пріоритизацію критеріїв і сфокусувати військово-цивільні адміністрації і міністерства, щоб вони приділяли більшу увагу оплаті праці. І щоб ті, хто отримує бронювання, платили всю зарплату офіційно», – наголосила міністерка.

Свириденко сказала, що пропонуватиме, щоб військово-цивільні адміністрації узгоджували свої критерії з Мінекономіки та Міноборони. Деякі ВЦА мають настільки велике різноманіття критеріїв, що при бажанні можна визначити критично важливими підприємства, які такими не є, пояснила вона.

Водночас Свириденко наголосила, що ВЦА потрібні у цьому процесі, бо вони бачать, які підприємства фактично, а не на папері, працюють на місцях, яку зарплату вони платять, який внесок компанії у регіональну економіку. «З Києва побачити це складніше», – зазначила міністерка.

Контекст

З середини жовтня уряд та військово-цивільні адміністрації проводять аудит компаній зі статусом критичних і правом бронювати співробітників від мобілізації. Хто зараз може отримати бронь, чи виявив аудит зловживання та як це може вплинути на процедуру у майбутньому, скільки в Україні заброньованих військовозобовʼязаних, читайте в інтервʼю Юлії Свириденко для Forbes Ukraine.