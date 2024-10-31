Минэкономики рассматривает несколько изменений к процедуре бронирования – Свириденко

Правительство рассматривает возможность изменения процедуры бронирования. Одна из инициатив – введение приоритетного критерия по заработной плате. Об этом в интервью Forbes Ukraine сказала первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

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Есть компании, которые, когда подавались на критичность, указали среднюю зарплату по региону, что является критерием, а затем перешли на минимальную официальную зарплату, отметила Свириденко, назвав это «манипуляциями».

«Это сигнал, что следует ввести приоритизацию критериев и сфокусировать военно-гражданские администрации и министерства, чтобы они уделяли большее внимание оплате труда. И чтобы получающие бронирование платили всю зарплату официально», – подчеркнула министр.

Свириденко сказала, что будет предлагать, чтобы военно-гражданские администрации согласовывали свои критерии с Минэкономики и Минобороны. Некоторые ВГА имеют настолько большое разнообразие критериев, что при желании можно определить как критически важные предприятия те, которые не являются таковыми, пояснила она.

В то же время Свириденко подчеркнула, что ВГА нужны в этом процессе, потому что они видят, какие предприятия фактически, а не на бумаге, работают на местах, какую зарплату они платят, какой вклад компании в региональную экономику. «Из Киева увидеть это сложнее», – отметила министр.

Контекст

С середины октября правительство и военно-гражданские администрации проводят аудит компаний со статусом критических и правом бронировать сотрудников от мобилизации. Кто сейчас может получить бронь, выявил ли аудит злоупотребления и как это может повлиять на процедуру в будущем, сколько в Украине забронированных военнообязанных читайте в интервью Юлии Свириденко для Forbes Ukraine.