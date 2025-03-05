Міноборони модернізує оборонні закупівлі. Що зміниться

Міністерство оборони вирішило змінити оборонні закупівлі відповідно до євроатлантичних практик та з метою зміцнення співпраці з НАТО у цій сфері, повідомляє пресслужба відомства 5 березня. Бюджет оборонних закупівель Міноборони на 2025 рік становить 497,7 млрд грн, йдеться про закупівлі через агенції, закупівлі інноваційних розробок, окремі закупівлі військових частин тощо.

Ключові факти

Згідно із повідомленням, відомство розробило та реалізує план імплементації Стратегічного огляду системи оборонних закупівель, який визначає ключові пріоритети на цей рік і завдання на 2026–2027 роки.

Очікується, що впровадження Стратегічного огляду уніфіковує закупівлі Міноборони та посилює спроможність закупівельників оборонного відомства відповідно до кращих практик НАТО.

Документ охоплює такі зміни, як цифровізація процесів закупівель, розширення міжнародної кооперації та впровадження антикорупційних механізмів, що сприятиме підвищенню прозорості, підзвітності та ефективності системи оборонних закупівель.

Запропоновані зміни мають підвищати рівень довіри міжнародних партнерів до системи оборонних закупівель України, посилити прозорість та конкурентність процесів, а також створити умови для залучення широкого спектра постачальників. Що своєю чергою сприятиме розвитку оборонної промисловості країни та забезпеченню ЗСУ сучасним і якісним озброєнням та технікою.

Затверджений план передбачає:

розроблення деталізованого плану трансформації управління оборонними закупівлями; стандартизацію практики оборонних закупівель серед складових сектору безпеки та оборони; розроблення рамкової структури процедур укладання контрактів на оборонні закупівлі, включаючи прямі контракти та закриті відбори; збір, узагальнення та аналіз вивчених уроків, отриманих з досвіду розробки та управління оборонними закупівлями під час війни; обмін результатами аналізу вивчених уроків Україною з державами-членами НАТО тощо.

Контекст

1 січня 2024 року Агенція оборонних закупівель стала єдиною організацією у структурі Міністерства оборони, що закуповує озброєння та військову техніку для ЗСУ. Наприкінці січня минулого року директоркою АОЗ було призначено Марину Безрукову.

У вересні минулого року міністр оборони Рустем Умєров розглядав можливість об‘єднати АОЗ та ДОТ. Тоді він посилався на стандарти НАТО. Тоді два топпосадовці розповідали Forbes Ukraine, що очолити об’єднану агенцію мав Арсен Жумаділов.

24 січня 2025-го Умєров подав до уряду подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а ще вирішив не продовжувати контракт із Мариною Безруковою, директоркою Агенції оборонних закупівель, і призначити гендиректора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова замість неї. Кліменкова та Безрукову міністр оборони назвав тим, хто «провалив роботу» із закупівель озброєння.