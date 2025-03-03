Сили оборони запустили проєкт «Лінія дронів» з розвитку спецпідрозділів БПЛА

У Збройних силах України розпочався проєкт «Лінія дронів» з розвитку найкращих підрозділів безпілотних систем та масштабування їхнього бойового досвіду, повідомило Міноборони 3 березня. Проєкт отримав 4,6 млрд грн додаткового фінансування.

Ключові факти

Проєкт передбачає створення мережі спеціалізованих частин, які отримають сучасне оснащення, необхідні ресурси та фахівців.

«Лінія дронів» – це масштабування найефективніших рішень в армії. А саме – створення «killzone» на 10-15 км, що робить просування ворога неможливим без втрат, надаючи піхоті повітряний супровід і прикриття», – пояснив міністр оборони Рустем Умєров.

Проєкт уже отримав 4,6 млрд грн додаткового фінансування від Міністерства оборони, яке буде спрямоване безпосередньо на підрозділи: закупівлю БПЛА, засобів РЕБ, транспорту та всього необхідного для виконання бойових завдань.

До ініціативи долучені провідні БПЛА-підрозділи ЗСУ: «Рарог», «К-2», «Фенікс», «Ахіллес» та «Птахи Мадяра».

Долучитися можуть як військовослужбовці, так і цивільні спеціалісти. Після заповнення анкети кандидати проходять відбір – співбесіду та тестування. Для військових передбачена можливість переведення до підрозділу, для цивільних – супровід від ТЦК до місця служби. До проєкту можуть долучитися оператори БПЛА, інженери, ІТ-фахівці, медики, діловоди та інші спеціалісти.

Новобранці «Лінії дронів» проходитимуть спеціалізовану програму бойового застосування військових підрозділів (БЗВП), яка включає тактичну підготовку, навчання роботі з безпілотними комплексами та освоєння методів перехоплення ворожих дронів.

Контекст

У 2024-му Україна перевиконала план із виготовлення 1 млн дронів. Минулого року через систему Prozorro на придбання безпілотників було укладено контрактів на суму 15,4 млрд грн, що у шість разів перевищує показник 2023 року (2,6 млрд грн), повідомив проєкт DOZORRO TI Ukraine.

4 грудня 2024-го міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про створення у кожній бригаді ЗСУ посади уповноваженого із закупівель. Це має прискорити процес забезпечення армії необхідним обладнанням та технікою.

На програму виробництва та закупівлі зброї у 2025 році виділено рекордний бюджет у щонайменше 739 млрд грн. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 7 лютого заявив, що довгострокові контракти повинні стати нормою для виробників зброї.

Міністерство оборони планує спрямувати понад 44 млрд грн на закупівлю FPV-дронів у 2025 році, зокрема моделей на оптоволокні.

У лютому Агенція оборонних закупівель (АОЗ) Міноборони представила ринку концепцію нової моделі забезпечення БПЛА. Нова система передбачає паралельне запровадження двох підходів, зокрема формату маркетплейсу.

21 лютого Кабінет міністрів виділив ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів, кошти будуть перенаправлені Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі.