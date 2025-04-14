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Велика Британія надала Україні майже $1 млрд, забезпечений доходами від активів РФ

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Велика Британія направила Україні 752 млн фунтів стерлінгів ($990 млн) на закупівлю засобів ППО та артилерії, що є частиною ширшої міжнародної кредитної програми G7 на $50 млрд, забезпеченої замороженими російськими активами, повідомив уряд країни, пише Reuters.

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Ключові факти

  • «Світ змінюється на наших очах, його змінює глобальна нестабільність, включаючи російську агресію в Україні», – заявила міністр фінансів Рейчел Рівз.
  • Новий платіж Україні — другий із трьох траншів на загальну суму 2,26 млрд фунтів стерлінгів. Перший був наданий у березні, а останню частину буде виплачено наступного року.
  • Міністр оборони Джон Гілі заявив, що цього року Велика Британія надасть Україні 4,5 млрд. фунтів підтримки і що ці кошти підуть на закупівлю засобів ППО, артилерії та запасних частин для транспортних засобів та іншого обладнання.
  • Інша допомога країни включає сприяння міністерства оборони у закупівлі радіолокаційних систем, протитанкових мін та сотень тисяч безпілотників.

Контекст

У червні 2024-го лідери G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд.

Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілена між Великою Британією, Японією та Канадою.

Під тиском небажання США забезпечувати безпеку в Європі уряд Великої Британії в лютому оголосив, що збільшить витрати на оборону з приблизно 2,3% національного доходу до 2,5% до 2027 року і до 3% після 2029 року.

9 квітня ЄС перерахував Україні €1 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.

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