МХП Косюка купує частку в одному з найбільших виробників курятини в Іспанії

Компанія МХП підписала договір купівлі-продажу акцій з акціонерами, які володіють понад 41% статутного капіталу Uvesa – одного з лідерів на ринку іспанської харчової промисловості у сфері виробництва мʼяса птиці. Про це компанія повідомила у пресрелізі 21 березня. 4 березня уряд Іспанії офіційно схвалив інвестицію МХП в Uvesa та її дочірні компанії.

Деталі

Згідно з умовами договору, МХП придбала акції Uvesa за фіксованою ціною €225 за акцію, з можливістю додаткового платежу до €21,43 за акцію, якщо будуть виконані певні зобов’язання після закриття угоди. Інші акціонери Uvesa також можуть приєднатися до угоди протягом місяця на аналогічних умовах.

Розрахунок за акції буде здійснений під час закриття угоди. Завершення угоди відбудеться після отримання необхідних регуляторних дозволів, зокрема дозволів на концентрацію, а також дозволу Європейської Комісії в рамках регламенту ЄС про іноземні субсидії, уточнила компанія.

Цитата

«Для МХП розширення в Європі – це насамперед побудова міцного партнерства, впровадження інновацій та втілення принципів сталого розвитку. Uvesa – компанія з сильною репутацію та глибоким корінням в Іспанії. MХП зможе підсилити Uvesa своїм досвідом, операційною ефективністю та найсучаснішими технологіями, щоб підтримати зростання UVESA, допомагаючи компанії масштабуватися та виходити на нові ринки Європи та Близького Сходу», – прокоментував подію СЕО та засновник МХП Юрій Косюк.

Контекст

Grupo Uvesa – понад 60 років працює у сфері виробництва м’яса птиці та кормів. Вона контролює весь процес – від вирощування до готової продукції. Uvesa має понад 300 ферм, чотири заводи з переробки, чотири комбікормові заводи і три інкубатори. Компанія є непублічною, проте вказує про наявність 1500 акціонерів. У 2020-му виторг Uvesa становив $462,2 млн.

МХП трансформується з сировинної компанії в кулінарну з 2019 року. Кулінарна модель передбачає, що виробництво курятини, яка приносить МХП 60% виторгу, стане лише частиною бізнес‑ланцюжка. Кінцевий продукт – це їжа, готова або напівфабрикати. Компанія володіє 16-ма кулінарними брендами, має 1500 торгових точок та 180 закладів «Döner Маркет»: франчайзингових та власних. На черзі – співпраця з ресторанами.

В 2024-му МХП придбала три компанії: «М’ясний хутір», «Овочева скарбниця» та логістичну KTL Ukraine. Вартість угод з «Овочевою скарбницею» і з KTL Ukraine – до $10 млн кожна. В роботі – угоди з придбання більш як на $200 млн, казав у липні заступник голови правління МХП Дмитро Зозуля.

МХП вже має досвід придбання та розвитку компанії в Євросоюзі – у 2019 році частиною групи стала Perutnina Ptuj з потужностями у Словенії, Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеґовині. EBIDTA Perutnina Ptuj зросла з $34 млн у 2018-му до $91 млн у 2023 році.

Навесні 2024 року МХП вийшла на ринок Албанії через словенську Perutnina Ptuj D.O.O. МХП придбали низку албанських компаній, що спеціалізуються на виробництві та переробці курятини.