МХП зазнав хакерської атаки, частина ІТ-інфраструктури не працює

У ніч проти 22 січня була здійснена масштабна хакерська атака на компанію МХП, повідомила пресслужба харчового та агротехнічного холдингу 22 січня. Згідно із повідомленням, це найбільша подібна атака за всю історію компанії.

Ключові факти

Частина ІТ-інфраструктури МХП на даний момент не працює, відтак відвантаження продукції відбувається в обмеженому режимі.

Підприємства МХП продовжують працювати, але зі змінами у процесах. Мережа магазинів «М‘ясомаркет» і «Їжа Свіжа», заклади «Doner Маркет» працюють та продовжують обслуговувати клієнтів.

Команда МХП працює над тим, щоб відновити роботу ІТ-системи якомога швидше.

Контекст

МХП – провідний виробник курятини в Україні. Холдинг контролює всі етапи виробництва курятини: від вирощування зернових та олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць і вирощування поголівʼя, переробки, збуту, дистрибуції та продажу мʼяса птиці.

МХП посідав восьме місце в рейтингу «100 найбільших приватних компаній України» за 2021 рік, який склав Forbes. Власник – Юрій Косюк, загальна кількість працівників – 30 000. Торгові марки МХП – «Наша Ряба», «Легко», «Бащинський», Kurator, Skott Smeat, Döner Mаркет, «Мʼясомаркет», «Секрети шефа», «ХО перекусити?».

2023 рік МХП закінчив із прибутком $142 млн, виручка перевищила $3 млрд. Експортна виручка МХП зросла до $1,8 млрд, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Операційний прибуток зріс до $339 млн, що на 33% більше, ніж за попередній рік ($255 млн).

У третьому кварталі виторг МХП збільшився на 5% у річному обчисленні до $773 млн (третій квартал 2023 року – $739 млн). У січні – вересні виторг залишився майже стабільним у річному обчисленні та становив $2,3 млрд. Чистий прибуток у третьому кварталі збільшився до $96 млн (на 75%) в порівнянні з $55 млн за липень – вересень 2023 року.