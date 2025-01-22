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МХП подвергся хакерской атаке, часть IТ-инфраструктуры не работает

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В ночь на 22 января была совершена масштабная хакерская атака на компанию МХП, сообщила пресс-служба пищевого и агротехнического холдинга 22 января. Согласно сообщению, это самая большая подобная атака за всю историю компании.

Ключевые факты

  • Часть IТ-инфраструктуры МХП на данный момент не работает, поэтому отгрузка продукции осуществляется в ограниченном режиме.
  • Предприятия МХП продолжают работать, но с изменениями в процессах. Сеть магазинов «Мясомаркет» и «Їжа Свіжа», заведения «Doner Маркет» работают и продолжают обслуживать клиентов.
  • Команда МХП работает над тем, чтобы возобновить работу IТ-системы как можно скорее.

Контекст

МХП – ведущий производитель курятины в Украине. Холдинг контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых и масличных культур, производства комбикормов до производства инкубационных яиц и выращивания поголовья, переработки, сбыта, дистрибуции и продажи мяса птицы.

МХП занимал 8-е место в рейтинге «100 крупнейших частных компаний Украины» за 2021 год, который составил Forbes. Владелец – Юрий Косюк, общее количество работников – 30 000. Торгові марки МХП – «Наша Ряба», «Легко», «Бащинський», Kurator, Skott Smeat, Döner Маркет, «Мясомаркет», «Секреты шефа», «ХО перекусить?».

2023 год МХП завершил с прибылью $142 млн, выручка превысила $3 млрд. Экспортная выручка МХП выросла до $1,8 млрд, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Операционная прибыль выросла до $339 млн, что на 33% больше, чем за предыдущий год ($255 млн).

В третьем квартале выручка МХП увеличилась на 5% в годовом исчислении до $773 млн (третий квартал 2023 года – $739 млн). В январе – сентябре выручка осталась почти стабильной в годовом исчислении и составила $2,3 млрд. Чистая прибыль в третьем квартале увеличилась до $96 млн (на 75%) по сравнению с $55 млн за июль – сентябрь 2023 года.

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