Альтернативні шляхи бронювання. Мінцифри готує зміни для бізнесу із керівниками-іноземцями

Міністерство цифрової трансформації працює над альтернативним способом внесення даних в реєстри для підприємств із керівниками-іноземцями, Про це повідомила Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) після зустрічі з представниками Мінборони, Мінекономіки та Мінцифри. Пропонується передання компанією інформації про бронювання до відповідного держоргану, що визначав критичність, який і внеситиме дані в «Дію».

Ключові факти

Зараз така опція застосовується для деяких типів компаній (проєктів міжнародної технічної допомоги, працівників спеціалізованих установ ООН, членів наглядових рад та інші).

За даними ЕВА, наразі вносити дані про військовозобов’язаних для бронювання працівників має керівник критичного підприємства, але в керівників-іноземців такої можливості немає, адже для цього потрібен доступ до порталу «Дія».

Мінцифри працює над тим, щоб зробити альтернативний механізм доступним і для підприємств, які не мають технічної можливості скористатись сервісом онлайн.

На зустрічі бізнес та урядовці обговорили питання щодо подальшої цифровізації процесів військового обліку, нормативні зміни і актуальні для бізнесу запити.

Cеред них, зокрема, проблеми зі скасуваннями бронювань у «Дії». Виявлено ситуації, коли статус бронювання у працівника в «Резерв+» раптово зникає. Зазначається, що Міноборони працюють над запуском push-повідомлень про скасування бронювання із вказанням причини у застосунку «Резерв+».

Пропозиція щодо зниження строку перебронювання з 72 до 24 годин не підтримується Мінекономіки, Міноборони та Генштабом ЗСУ через ризики зловживань. Натомість бізнес озвучив пропозицію щодо можливості подання заявки на повторного бронювання (продовження чинних бронювань) заздалегідь, наприклад – за місяць до завершення поточного бронювання.

Міноборони зазначило, що роботи з автоматизації відстрочки для наукових та науково-педагогічних кадрів вже ведуться. Розглядається можливість автоматичного надання відстрочки для працівників, які виховують та утримують трьох дітей, якщо деякі з цих дітей не є рідними (діти дружини з попереднього шлюбу).

Контекст

З 1 грудня 2024 року уряд ввів нові вимоги до бронювання співробітників від мобілізації. Зміни оприлюднені в постанові Кабміну №1332 від 23 листопада. Усі бронювання тепер здійснюватимуться через «Дію». Причина зміни правил – аудит «заброньованих» підприємств, який понад місяць проводило Міністерство оборони.

Уряд 28 лютого змінив порядок бронювання військовозобов’язаних і порядок визначення критичності підприємств. До загальної кількості заброньованих працівників включатимуть тих, хто був мобілізований після 18 травня 2024 року.

Державні органи більше не зобов’язані проводити 72-годинну перевірку даних про працівника під час бронювання. Термін анулювання відстрочки для працівників підприємств скорочено до пʼяти днів. Для визначення критичності підприємства враховуватимуть середню зарплату за місяць.