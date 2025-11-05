Детективи Національного антикорупційного бюро 4 листопада затримали заступницю гендиректора філії «Атоменергомаш» АТ «НАЕК «Енергоатом» через підозру у вимаганні понад 6 млн грн хабаря. Про це повідомила пресслужба НАБУ 5 листопада.
Деталі
- За даними слідства, посадовиця прохала від представника приватного товариства щомісячні «відсотки» за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню договірних зобов’язань.
- За інформацією Бюро, сума «винагороди» становила від 10% до 15% від вартості робіт.
- У червні–листопаді 2025 року службовиця одержала неправомірну вигоду на загальну суму близько 1,67 млн грн.
- «Загальний розмір неправомірної вигоди, яку вона вимагала, становив понад 6,6 млн грн», – наголошують у НАБУ.
- Наразі заступницю генерального директора затримано. Досудове розслідування триває.
- Посадовиці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Філія «Відокремлений підрозділ «Атоменергомаш» (ВП «Атоменергомаш») є структурним підрозділом «Енергоатому». Філія спеціалізується на ремонті, модернізації та виробництві обладнання для атомних електростанцій (АЕС). Вона відіграє ключову роль у забезпеченні надійності та безпеки ядерних реакторів, а також у локалізації виробництва компонентів для міжнародних партнерів.
До складу «Атоменергомаш» входять Завод спеціальних конструкцій і Завод нестандартного обладнання і трубопроводів в Енергодарі, а також Ремонтно-механічний завод у Південноукраїнську.
Контекст
Держпідприємство НАЕК «Енергоатом» 4 листопада повідомило, що в одній із його філій проводилися слідчі дії. Підприємство наголосило, що повністю співпрацює з правоохоронними органами, надаючи всі необхідні документи та роз’яснення.
НАЕК «Енергоатом» – державне акціонерне товариство (з 2023 року, 100% акцій належать Україні), оператор усіх діючих атомних електростанцій країни. Компанія є найбільшим виробником електроенергії в Україні та має стратегічне значення для економіки й енергетичної безпеки держави.
До складу «Енергоатому» входять чотири АЕС – Запорізька, Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька (загалом 15 енергоблоків), Ташлицька гідроакумулююча електростанція, Олександрівська ГЕС, а також Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива. Компанія забезпечує виробництво, постачання електроенергії на ринок, ремонтні та монтажні роботи, капітальне будівництво, науково-технічну й інженерну підтримку.
«Енергоатом» генерує близько 50% електроенергії України (до повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році – 55%, в осінньо-зимові періоди – до 70%). За перше півріччя 2025 року компанія отримала 7,8 млрд грн чистого прибутку (проти 7,4 млрд грн збитків за аналогічний період 2024-го), виторг зріс на 53%, до 125,2 млрд грн.
