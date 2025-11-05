Детективи Національного антикорупційного бюро 4 листопада затримали заступницю гендиректора філії «Атоменергомаш» АТ «НАЕК «Енергоатом» через підозру у вимаганні понад 6 млн грн хабаря. Про це повідомила пресслужба НАБУ 5 листопада.

Деталі

За даними слідства, посадовиця прохала від представника приватного товариства щомісячні «відсотки» за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню договірних зобов’язань.

За інформацією Бюро, сума «винагороди» становила від 10% до 15% від вартості робіт.

У червні–листопаді 2025 року службовиця одержала неправомірну вигоду на загальну суму близько 1,67 млн грн.

«Загальний розмір неправомірної вигоди, яку вона вимагала, становив понад 6,6 млн грн», – наголошують у НАБУ.

Наразі заступницю генерального директора затримано. Досудове розслідування триває.

Посадовиці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Філія «Відокремлений підрозділ «Атоменергомаш» (ВП «Атоменергомаш») є структурним підрозділом «Енергоатому». Філія спеціалізується на ремонті, модернізації та виробництві обладнання для атомних електростанцій (АЕС). Вона відіграє ключову роль у забезпеченні надійності та безпеки ядерних реакторів, а також у локалізації виробництва компонентів для міжнародних партнерів. До складу «Атоменергомаш» входять Завод спеціальних конструкцій і Завод нестандартного обладнання і трубопроводів в Енергодарі, а також Ремонтно-механічний завод у Південноукраїнську. Читати більше Згорнути

Контекст

Держпідприємство НАЕК «Енергоатом» 4 листопада повідомило, що в одній із його філій проводилися слідчі дії. Підприємство наголосило, що повністю співпрацює з правоохоронними органами, надаючи всі необхідні документи та роз’яснення.

НАЕК «Енергоатом» – державне акціонерне товариство (з 2023 року, 100% акцій належать Україні), оператор усіх діючих атомних електростанцій країни. Компанія є найбільшим виробником електроенергії в Україні та має стратегічне значення для економіки й енергетичної безпеки держави.

До складу «Енергоатому» входять чотири АЕС – Запорізька, Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька (загалом 15 енергоблоків), Ташлицька гідроакумулююча електростанція, Олександрівська ГЕС, а також Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива. Компанія забезпечує виробництво, постачання електроенергії на ринок, ремонтні та монтажні роботи, капітальне будівництво, науково-технічну й інженерну підтримку.

«Енергоатом» генерує близько 50% електроенергії України (до повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році – 55%, в осінньо-зимові періоди – до 70%). За перше півріччя 2025 року компанія отримала 7,8 млрд грн чистого прибутку (проти 7,4 млрд грн збитків за аналогічний період 2024-го), виторг зріс на 53%, до 125,2 млрд грн.