Національне антикорупційне бюро заявило, що учасники схеми у сфері енергетики могли легалізувати близько $100 млн, йдеться в офіційному повідомленні НАБУ 10 листопада. За інформацією Бюро, власники приміщення у центрі Києва – родина екс-нардепа, а нині російського сенатора Андрія Деркача.

Деталі

«Функцію легалізації незаконно отриманих коштів покладали на окремий офіс, розташований у центрі Києва», зазначили в НАБУ.

За даними слідства, приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, який обвинувачується НАБУ та САП в іншому кримінальному провадженні.

У Бюро зазначають, що через цей офіс вівся суворий облік готівки, так звана «чорна бухгалтерія», а також відбувалося відмивання коштів через мережу компаній-нерезидентів. Частина операцій, зокрема видача готівки, проводилася за межами України.

«За надання послуг не членам організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум», – уточнили в НАБУ.

За оцінками слідства, через так звану «пральню» могло пройти близько $100 млн.

Контекст

Вранці 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча – співвласника студії «Квартал 95», повідомляла УП із посиланням на джерела в правоохоронних органах. Слідчі дії також відбулися в міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики, повідомили джерела NV у правоохоронних органах. Пізніше НАБУ опублікувало уривки аудіозаписів у рамках розслідування справи нібито про корупцію в енергетичній сфері.

За даними НАБУ, у «Енергоатому» діяла схема «шлагбаум»: постачальників змушували давати «відкати» 10–15% від контрактів під загрозою блокування платежів або виключення зі списку контрагентів. У справі фігурують заступник керівника Фонду держмайна та колишній правоохоронець – вони нібито впливали на кадрові призначення, тендери та рух коштів через зв’язки в Міненерго та компанії.