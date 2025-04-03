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Французькі винороби оцінили у €800 млн щорічні збитки через мита Трампа

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Французька галузь виробництва вина та горілки стверджує, що через американські тарифи її річний виторг зменшиться на 20%, тобто приблизно на €800 млн. Загальні збитки для Євросоюзу оцінюють у €1,6 млрд. Про це пише Bloomberg 3 квітня.

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Деталі 

  • Габріель Пікар, очільник Французької федерації експортерів вина та спиртних напоїв, назвав наслідки тарифів «надзвичайно серйозними». 
  • Торгова війна вже вплинула на ринок: акції Pernod Ricard цього року знизилися на 14%, а Remy Cointreau SA – на 25%, що значно гірше за загальноєвропейські показники.

Контекст 

Дональд Трамп анонсував введення мит на імпортовані товари. 2 квітня, виступаючи в Рожевому саду Білого дому, він представив таблицю з переліком 74 країн та ЄС, вказавши розміри тарифів. Нові ставки почнуть діяти 5 та 9 квітня.

Сполучені Штати встановлюють мита: 34% на товари з Китаю, 20% – з ЄС, 10% – з Великої Британії та України. Росія до списку не потрапила.

Торгова війна вже вплинула на ринки: акції втратили в ціні, тоді як облігації та долар пішли вгору. ЄС і Китай пообіцяли відреагувати на тарифи Трампа, а Велика Британія розраховує укласти масштабну торговельну угоду з США.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС готовий запровадити контрзаходи, якщо переговори з Вашингтоном проваляться. Вона вважає рішення США про універсальні тарифи важким ударом по глобальній економіці, який негативно позначається на бізнесі, споживачах і міжнародних економічних зв’язках.

Особливо вразливою до політики Трампа є експортно орієнтована економіка Німеччини, яка останніми роками перебуває в застої. За статистикою, у 2024 році США залишалися головним торговельним партнером країни.

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