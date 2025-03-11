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Самая большая атака с начала войны. Украинские дроны долетели до Москвы (фото)

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

2 хв читання

Фото: телеграм-канал Baza

Фото: телеграм-канал Baza

Ночью и утром 11 марта беспилотники массированно атаковали Москву. Минобороны РФ сообщило, что всего за ночь над территорией России якобы были сбиты 337 украинских беспилотников, что является рекордным количеством с начала полномасштабного вторжения России в Украину, пишет The Moscow Times.

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Подробности

  • «На подлете в Москву сбито 74 БпЛА, на разных рубежах всего – сотни боевых беспилотников», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, атака началась примерно в 4:30 и продолжалась вплоть до 8:45.
  • Из-за падения обломков в Московской области погиб один человек – охранник дистрибьюторского центра «Мироторг» в Домодедово, сообщили в компании. Позже в больнице скончался еще один человек.
  • Еще 14 человек получили ранения в городах Видном, Домодедово и Раменском, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
  • По его данным, вызовы в экстренные службы по поводу дронов поступили из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедова, Ленинского, Подольского, Электростали и Котельников.
  • Московская железная дорога сообщила, что в результате падения обломков дронов незначительные повреждения получила железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово.
  • В аэропортах Жуковский и Домодедово на фоне атаки дронов вводили план «Ковер», предусматривающий ограничение на полеты.
  • По данным телеграмм-канала Shot, Москву атаковали дроны типов PD-2, «Рубака» и «Лютый». Они запускались с Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей и шли стаями по 6–12 штук. До этого самая большая атака украинских беспилотников на Москву была совершена 10 ноября прошлого года. Тогда на подлетах в Москву были сбиты 32 дрона.
  • Согласно сведению Минобороны РФ, всего за ночь над территорией России было сбито 337 украинских беспилотников. В частности, над территорией Московской области был сбит 91 беспилотник, над Курской – 126, над Брянской – 38, над Белгородской – 25, над Рязанской – 22, над Калужской – 10, над Липецкой и Орловской – по 8, над Воронежской – 3.
Самая большая атака с начала войны. Украинские дроны долетели до Москвы (фото) /Фото 1
Самая большая атака с начала войны. Украинские дроны долетели до Москвы (фото) /Фото 2
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Контекст

Россия каждую ночь атакует Украину ударными дронами. Целями врага обычно является гражданская и энергетическая инфраструктура. В ночь на 7 марта страна-агрессор помимо дронов совершила ракетную атаку. Украинские военные сбили 25 крылатых ракет Х-101/Х-55см, восемь крылатых ракет «Калибр», управляемую авиаракету Х-59/69 и 100 дронов.

По данным Воздушных сил ВСУ, до 10 российских ракет (не входящих в статистику сбитых) не достигли своих целей, 86 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

Основной акцент удара РФ – по объектам газодобывающей промышленности Украины.

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