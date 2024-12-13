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Найбільша мережа за межами України. «Нова пошта» відкрила 50-те відділення у Польщі (фото)

Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes

1 хв читання

Nova Post Polska відкрила 50-те відділення у польському Кракові, воно запрацювало 6 грудня. Польська мережа «Нової пошти» – найбільша за кількістю точок сервісу поза межами України, повідомила пресслужба компанії.

Деталі

  • Нове відділення стало четвертим для Кракова, воно працює за адресою ul. Centralna 51, 31-586 Kraków та надає весь пакет послуг.
Найбільша мережа за межами України. «Нова пошта» відкрила 50-те відділення у Польщі (фото) /Фото 1

Відділення Nova Post в польському Кракові

Найбільша мережа за межами України. «Нова пошта» відкрила 50-те відділення у Польщі (фото) /Фото 2

Відділення Nova Post в польському Кракові

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  • У відділеннях Nova Post українці можуть отримувати речі з дому та відправляти в Україну посилки до 30 кг з особистим одягом, харчовими продуктами у заводському пакуванні, технікою тощо. Відділення доступні у 31 польському місті, у всіх воєводствах.
  • У Польщі доступні також 25 000 поштоматів inPost для отримання й відправки посилок і курʼєрська доставка, що покриває понад 100 населених пунктів.
  • Адреси та графік роботи відділень Nova Post в усіх містах Польщі тут.

Контекст

Перше відділення в Польщі «Нова пошта» відкрила в жовтні 2022 року, на грудень 2024-го мережа має вже 50 відділень. Для швидкої обробки відправлень група запустила два сортувальні термінали у Варшаві та Глогуві Малопольському, які обробляють до 170 000 посилок на місяць.

На серпень 2024 року український поштово-логістичний оператор «Нова пошта» присутній на ринках 15 країн: України, Молдови, Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Німеччини, Словаччини, Естонії, Латвії, Угорщини, Італії, Іспанії, Франції та Великої Британії. 

За підсумками другого кварталу 2024-го групі Nova Post вдалося досягти позитивного операційного результату на ринках Польщі, Молдови та Чехії. А в січні–вересні група Nova («Нова пошта») збільшила дохід на 20%.

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