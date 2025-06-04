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Не закладайте мир на горизонті планування. Ризики для економіки, джерела росту ВВП та що з фінансами у РФ. Розмова економістів Dragon Capital, Concorde Capital і KSE Institute

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

4 хв читання

Зліва направо: старший економіст ЦЕС Володимир Ланда, керівниця KSE Institute Наталія Шаповал, директорка аналітичного департаменту Dragon Capital Олена Білан і керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій /Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Зліва направо: старший економіст ЦЕС Володимир Ланда, керівниця KSE Institute Наталія Шаповал, директорка аналітичного департаменту Dragon Capital Олена Білан і керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

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Які найбільші виклики стоять перед економікою України? Чи закладати завершення бойових дій у свій бізнес-план? Чи зменшуються можливості РФ фінансувати війну? Головне з дискусії директорки аналітичного департаменту Dragon Capital Олени Білан, керівника аналітичного департаменту Concorde Capital Олександра Паращія та керівниці KSE Institute Наталії Шаповал

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