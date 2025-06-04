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Які найбільші виклики стоять перед економікою України? Чи закладати завершення бойових дій у свій бізнес-план? Чи зменшуються можливості РФ фінансувати війну? Головне з дискусії директорки аналітичного департаменту Dragon Capital Олени Білан, керівника аналітичного департаменту Concorde Capital Олександра Паращія та керівниці KSE Institute Наталії Шаповал
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