НКРЕКП пропонує збільшити тариф на передачу електроенергії на 25%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує схвалити проєкт постанови про встановлення тарифу на передачу електроенергії на 2025 рік на рівні 665,26 грн/МВт·год, що на 25,8% більше за тариф на поточний рік. Проєкт постанови до схвалення пропонується розглянути на засіданні 13 листопада, пише профільне видання ExPro .

Ключові факти

Тариф на передачу для зеленої металургії планується встановити на рівні 352,73 грн/МВт·год.

Витрати на виконання спеціальних обов’язків на 2025 рік прогнозуються на рівні 30 млрд грн, або 46% від усіх витрат оператора системи передачі за тарифом на передачу.

Прогнозований обсяг передачі електроенергії на 2025 рік становить 98 651 млн кВт·год. Прогнозований середньозважений «зелений» тариф – 6437,28 грн/МВт·год.

Контекст

Збільшення тарифу на передачу електроенергії означає підвищення вартості послуг, які надає НЕК «Укренерго» за транспортування електроенергії від виробника до споживача.

«Укренерго» пропонує збільшити тариф на передачу електроенергії на 2025 рік на 48% – до 783,71 грн/МВт·год. Тариф на передачу для «зеленої» металургії пропонується встановити на рівні 441,05 грн/МВт·год.

Майже 50% витрат і надалі, за розрахунками системного оператора, займатимуть витрати на виконання спеціальних обовʼязків – 33,6 млрд грн з 77,1 млрд грн. Найбільше, 26 млрд грн, це витрати, повʼязані з виконанням спеціальних обовʼязків для забезпечення загальносуспільних інтересів, крім приватних домогосподарств.