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НКРЭКУ предлагает увеличить тариф на передачу электроэнергии на 25%

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует одобрить проект постановления об установлении тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на уровне 665,26 грн/МВт·ч, что на 25,8% больше тарифа на текущий год. Проект постановления к одобрению предлагается рассмотреть на заседании 13 ноября, пишет профильное издание ExPro.

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Ключевые факты

  • Тариф на передачу для зеленой металлургии планируется установить на уровне 352,73 грн/мВт·ч.
  • Расходы на выполнение специальных обязанностей на 2025 год прогнозируются на уровне 30 млрд грн, или 46% всех расходов оператора системы передачи по тарифу на передачу.
  • Прогнозируемый объем передачи электроэнергии на 2025 год составляет 98 651 млн кВт·ч. Прогнозируемый средневзвешенный «зеленый» тариф – 6437,28 грн/МВт·ч.

Контекст

Увеличение тарифа на передачу электроэнергии означает повышение стоимости услуг, предоставляемых НЭК «Укрэнерго» за транспортировку электроэнергии от производителя к потребителю.

«Укрэнерго» предлагает увеличить тариф на передачу электроэнергии на 2025 год на 48% – до 783,71 грн/МВт·ч. Тариф на передачу для зеленой металлургии предлагается установить на уровне 441,05 грн/МВт·ч.

Почти 50% затрат и далее, по расчетам системного оператора, будут занимать расходы на выполнение специальных обязанностей – 33,6 млрд грн с 77,1 млрд грн. Больше всего, 26 млрд грн, это расходы, связанные с выполнением специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов, кроме частных домохозяйств.

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