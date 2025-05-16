«Нова пошта» відкриває міні-відділення у житлових комплексах

«Нова пошта» почала відкривати відділення нового формату безпосередньо в житлових комплексах. Вони дозволяють відправляти й отримувати посилки вагою до 10 кг ближче до дому. Про це йдеться у повідомленні компанії.
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Деталі
- Перші міні-відділення вже працюють у комплексах ParkLand, 4 Сезони, LIKO-GRAD Perfect Town і Нова Англія на київських Теремках. До кінця червня компанія планує запустити ще три – у житловому комплексі Комфорт Таун на лівому березі столиці.
- Міні-відділення займають до 45 м², що дозволяє швидше розширювати мережу. Одне таке відділення може обробляти до 12 000 посилок на місяць. Усі точки обладнані примірочними, згодом планується встановлення терміналів самообслуговування.
- Доставку у ЖК із обмеженим вʼїздом вантажного транспорту забезпечують малогабаритні авто.
- У компанії зазначають, що відкриття таких відділень – це відповідь на попит у більш доступній доставці в межах щільної міської забудови. У майбутньому подібні точки планують відкривати і в інших великих містах.
Контекст
Станом на початок 2024 року мережа «Нової пошти» налічувала 27 050 точок обслуговування. До кінця першого півріччя кількість відділень зросла до 12 100, а поштоматів – до 18 000. Загалом на кінець року компанія мала понад 37 000 обʼєктів інфраструктури в Україні.
Упродовж 2024 року «Нова пошта» розширила присутність до 15 країн, включно з Україною. Серед них – Польща, Молдова, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція та Велика Британія. Найбільша кількість відділень за межами України діє у Польщі – 50 точок.
У 2024 році дохід компанії зріс на 22% і склав 44,77 млрд грн, але чистий прибуток знизився на 36,9% – до 2,5 млрд грн. За рік обсяг відправлень зріс на 16% і перевищив 480 млн посилок і вантажів. Індекс споживчої лояльності (NPS) становив 80,8%.
Кількість штатних працівників наприкінці 2024 року сягнула 27 509 осіб, що більше, ніж 26 327 у 2023 році. Співвідношення власних і агентських відділень становило 1891 до 11 317.
Компанія також відновила інвестиції в розвиток, спрямувавши 7,3 млрд грн на нові технології, інновації та послуги.
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