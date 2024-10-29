«Новая почта» вышла на рынок Нидерландов с собственными курьерами

Компания «Новая почта» вышла на рынок Нидерландов с собственной курьерской доставкой. Об этом сообщила пресс-служба компании 29 октября. Это уже 16-я страна, где работает такая услуга.

Подробности

Клиенты НП могут заказать доставку из Украины по любому адресу в Нидерландах или воспользоваться курьером для отправки.

Отправлять посылки можно по всей территории Нидерландов, а также между странами Европы.

Отправка весом до 1000 кг доступна как для частных клиентов, так и для компаний.

Сроки доставки: из Украины в Нидерланды – от четырех дней. По Нидерландам и другим европейским странам – от одного дня.

Международные отправления объявленной стоимостью до €45 не облагаются дополнительными таможенными пошлинами.

В ближайшее время компания планирует открыть собственные отделения в Амстердаме и Утрехте, сообщил Антон Черныш, CEO Nova Post в Нидерландах.

Контекст

По итогам второго квартала группа Nova Post достигла положительного операционного результата на рынках Польши, Молдовы и Чехии, сообщил СЕО Nova Post Europe Александр Лисовец.

По результатам 2023 года «Новая почта» доставила на 30% больше посылок, чем в 2022-м – 412 млн отправлений. В частности, компания доставила 10,2 млн международных посылок, что вдвое превышает количество годом ранее. Сеть отделений и почтоматов «Новой почты» в Украине за 2023-й увеличилась почти на 5000 единиц, до 27 050. В целом покрытие сети выросло за год на 20%.