«Новая почта» вышла на рынок Нидерландов с собственными курьерами

Компания «Новая почта» вышла на рынок Нидерландов с собственной курьерской доставкой. Об этом сообщила пресс-служба компании 29 октября. Это уже 16-я страна, где работает такая услуга.
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Подробности
- Клиенты НП могут заказать доставку из Украины по любому адресу в Нидерландах или воспользоваться курьером для отправки.
- Отправлять посылки можно по всей территории Нидерландов, а также между странами Европы.
- Отправка весом до 1000 кг доступна как для частных клиентов, так и для компаний.
- Сроки доставки: из Украины в Нидерланды – от четырех дней. По Нидерландам и другим европейским странам – от одного дня.
- Международные отправления объявленной стоимостью до €45 не облагаются дополнительными таможенными пошлинами.
- В ближайшее время компания планирует открыть собственные отделения в Амстердаме и Утрехте, сообщил Антон Черныш, CEO Nova Post в Нидерландах.
Контекст
По итогам второго квартала группа Nova Post достигла положительного операционного результата на рынках Польши, Молдовы и Чехии, сообщил СЕО Nova Post Europe Александр Лисовец.
По результатам 2023 года «Новая почта» доставила на 30% больше посылок, чем в 2022-м – 412 млн отправлений. В частности, компания доставила 10,2 млн международных посылок, что вдвое превышает количество годом ранее. Сеть отделений и почтоматов «Новой почты» в Украине за 2023-й увеличилась почти на 5000 единиц, до 27 050. В целом покрытие сети выросло за год на 20%.
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