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«Новая почта» вышла на рынок Нидерландов с собственными курьерами

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Компания «Новая почта» вышла на рынок Нидерландов с собственной курьерской доставкой. Об этом сообщила пресс-служба компании 29 октября. Это уже 16-я страна, где работает такая услуга.

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Подробности

  • Клиенты НП могут заказать доставку из Украины по любому адресу в Нидерландах или воспользоваться курьером для отправки.
  • Отправлять посылки можно по всей территории Нидерландов, а также между странами Европы.
  • Отправка весом до 1000 кг доступна как для частных клиентов, так и для компаний.
  • Сроки доставки: из Украины в Нидерланды – от четырех дней. По Нидерландам и другим европейским странам – от одного дня.
  • Международные отправления объявленной стоимостью до €45 не облагаются дополнительными таможенными пошлинами.
  • В ближайшее время компания планирует открыть собственные отделения в Амстердаме и Утрехте, сообщил Антон Черныш, CEO Nova Post в Нидерландах.

Контекст

По итогам второго квартала группа Nova Post достигла положительного операционного результата на рынках Польши, Молдовы и Чехии, сообщил СЕО Nova Post Europe Александр Лисовец.

По результатам 2023 года «Новая почта» доставила на 30% больше посылок, чем в 2022-м – 412 млн отправлений. В частности, компания доставила 10,2 млн международных посылок, что вдвое превышает количество годом ранее. Сеть отделений и почтоматов «Новой почты» в Украине за 2023-й увеличилась почти на 5000 единиц, до 27 050. В целом покрытие сети выросло за год на 20%.

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