Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Держмитслужба виявила порушень на 17,8 млрд грн з початку року. Це вдвічі більше, ніж торік

Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes

1 хв читання

Державна митна служба за 11 місяців 2024 року виявила 8748 порушень митних правил на суму 17,8 млрд грн. Про це повідомила пресслужба митниці. Вартісний показник зріс удвічі, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Ключові факти

  • У 2885 справах митники тимчасово вилучили предмети правопорушень, їх сума сягнула 530 млн грн.
  • Вилучено: промислові товари на суму 383 млн грн; транспортні засоби на суму понад 82 млн грн; продовольчі товари на суму понад 59 млн грн; валюту на суму 6 млн грн.
  • Митники розглянули 2484 справи, зокрема заведених у попередніх періодах. У підсумку штрафи склали 80 млн грн, до Держбюджету з них стягнуто 73 млн грн.
  • На розгляд до суду митники передали 4876 справ на понад 17 млрд грн. 
  • За результатами судових розглядів, зокрема заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на понад 3,8 млрд грн. 

Контекст

У 2023 році за аналогічний період сума виявлених Держмитслужбою порушень склала 8,1 млрд грн. У 2022 цей показник був утричі менший – 2,8 млрд грн. 

18 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 6490-д про перезавантаження Держмитслужби. Він передбачає прозорий конкурс на посаду голови митної служби та переатестацію всіх працівників. Більше про це читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Держбюджет через неефективну роботу митниці втрачає від 100 до 120 млрд грн щороку, заявляв голова профільного комітету Ради Данило Гетманцев у жовтні. Попри вересневе зростання надходжень на 1,2 млрд грн, індикативний показник не був виконаний.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні