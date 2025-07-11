У курорті GORO Mountain Resort Віталія Антонова та Василя Даниляка стартувало будівництво системи електромереж, йдеться в пресрелізі. Компанія зможе повернути €11 млн інвестицій в будівництво, якщо виконає всі зобов’язання за держпрограмою так званих «інвестнянь».

Деталі

В гірському курорті GORO Mountain Resort почали будувати систему електропостачання загальною потужністю 17,7 МВт та протяжністю 15 км. Вона забезпечать функціонування майбутнього курорту.

Будівництво системи електропостачання складатиметься з двох черг. Обсяг інвестицій у дві черги становить €11 млн.

Наразі реалізується перша черга будівництва електролінії – наземна – протяжністю дев’ять км і вартістю €5 млн. На 10 липня 2025-го змонтовано вісім опор повітряних ліній електропередач із 53 запланованих.

«До кінця цього року ми плануємо повністю завершити будівництво наземної частини лінії електропередач, після чого розпочнемо роботи над підземною», – зазначив CEO GORO Mountain Resort Володимир Гаразд.

Будівництво інженерно-транспортної інфраструктури – це частина зобов’язань курорту, передбачених договорами за державною програмою підтримки проєктів зі значними інвестиціями. Інвестиційні договори підписали у червні 2025 року Кабінет Міністрів України, Славська селищна рада, ТОВ «Славскі» і ТОВ «Рожанка Парк», які реалізують лижну та рекреаційну інфраструктуру проєкту GORO Mountain Resort.

У разі виконання всіх умов договорів, держава в майбутньому компенсує витрати на будівництво електромереж, йдеться в пресрелізі GORO Development, девелопера курорту. Загалом GORO Mountain Resort має інвестувати не менше €140 млн за узгодженим із державою графіком.

Контекст

Співзасновники GORO Mountain Resort у с. Волосянка на Львівщині – власник ОККО Group Віталій Антонов і її СЕО Василь Даниляк.

Будівництво стартувало у жовтні 2024 року. Запуск першої черги лижних трас GORO Mountain Resort заплановано на зимовий сезон 2026–2027. В першій черзі передбачено 10 лижних трас завдовжки 13 км з 50 га засніження, гондольна канатна дорога протяжністю 2,8 км і два крісельні витяги довжиною 1,5 км.

Також на цей період заплановано відкриття Welcome Centre площею 6000 кв. м.

Перша черга проєкту включає дев’ять готелів на понад 1100 номерів із рекреаційною інфраструктурою: спа-зонами, басейнами, ресторанами, дитячими та бізнес-просторами. Наразі будується перший готельний комплекс ONDE Hotel, відкриття заплановане на 2028 рік.

Загальна площа GORO Mountain Resort становить майже 1200 га. На цій території протягом 15 років планують побудувати 25 готелів на 5150 номерів, 41 лижну трасу завдовжки 75 км зі 342 га засніження, дві гондольні канатні дороги та 11 крісельних канатних доріг, Welcome- і Mountain-центри.

Загальні інвестиції у GORO Mountain Resort оцінюють у $1,5 млрд. Із цієї суми OKKO Group за рахунок власних та кредитних коштів планує вкласти $500 млн, ще $1 млрд планують залучити від інших інвесторів.