OKKO Group почала будувати перші готелі гірського курорту GORO Mountain Resort

У курорті GORO Mountain Resort Віталія Антонова та Василя Даниляка стартувало будівництво першого готельного комплексу. Будівля на 48 000 кв. м міститиме три дизайнерські готелі, комерційну та розважальну інфраструктуру, йдеться в пресрелізі.

Ключові факти

Перший готельний комплекс з трьома дизайнерськими готелями розрахований на 415 номерів. Загальна площа – 48 000 кв. м, з яких 11 000 кв. м відведено під комерційну та розважальну інфраструктуру.

Загалом у першій черзі GORO буде п’ять готельних комплексів, що об’єднають девʼять готелів на 1100+ номерів з рекреаційною інфраструктурою: спа-зонами, басейнами, ресторанами, дитячими та бізнес-просторами.

Перша черга GORO загальною площею 127 га стартувала біля села Волосянка, розташованого за 5 км від селища Славсько Львівської області. Крім п’яти готельних комплексів, тут передбачені 10 лижних трас завдовжки 13 км зі 50 га засніження, гондольна канатна дорога на 2,8 км і два крісельні витяги довжиною 1,5 км.

Завершення будівництва першого готельного комплексу з трьох готелів планують всередині 2028 року, повідомила комунікаційна команда GORO Mountain Resort. Завершення першої черги будівництва GORO заплановано на 2028-2029 роки. Її бюджет – близько $100 млн, із них $30 млн – система засніження.

Перший готельний комплекс курорту GORO Mountain Resort завершать у 2028 році. Фото надано пресслужбою

Контекст

ОККО Group Віталія Антонова розпочала будівництво рекреаційного проєкту GORO Mountain Resort у жовтні 2024 року. Його загальна площа становить майже 1200 га, з яких 360 га заплановано для гірської та лижної інфраструктури, а понад 800 га – для розвитку готельних, комерційних і рекреаційних об’єктів. На цій території протягом 15 років планують побудувати 25 готелів на 5150 номерів, 41 лижну трасу завдовжки 75 км зі 342 га засніження, дві гондольні канатні дороги та 11 крісельних канатних доріг, а також Welcome- та Mountain-центри.

«GORO стане одним із найбільших рекреаційно-інфраструктурних обʼєктів України», – каже СЕО групи компаній OKKO та співзасновник GORO Mountain Resort Василь Даниляк.

Загальні інвестиції у GORO Mountain Resort оцінюють у $1,5 млрд. Із цієї суми OKKO Group за рахунок власних та кредитних коштів планує вкласти $500 млн, ще $1 млрд планують залучити від інших інвесторів.

Проєкт отримав довгостроковий кредит від ПУМБ на 10 років для реалізації ключових об’єктів лижної інфраструктури, зокрема Welcome Centre, нижньої станції гондольної канатної дороги та багаторівневого паркінгу, будівництво яких вже ведеться.

ОККО Group у GORO Mountain Resort виступає єдиним власником, основним інвестором, майстер-девелопером, забудовником та оператором.

Реалізацією готельної нерухомості курорту займається інвестиційно-девелоперська компанія GORO Development, яка входить до складу OKKO Group. Вона відповідає за розробку архітектурних концепцій, будівництво, функціональне та рекреаційне наповнення, а також залучення інвестицій у готельний бізнес.