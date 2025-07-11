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ОККО Group Виталия Антонова инвестирует €11 млн в строительство электросетей в Карпатах

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

2 хв читання

електропостачання GORO Mountain Resort /предоставлено пресс-службой

Система электроснабжения общей мощностью 17,7 МВт в GORO Mountain Resort обойдется в €11 млн Фото предоставлено пресс-службой

В курорте GORO Mountain Resort Виталия Антонова и Василия Даниляка стартовало строительство системы электросетей, говорится в пресс-релизе. Компания сможет вернуть €11 млн инвестиций в строительство, если выполнит все обязательства по госпрограмме так называемых «инвест-нянь».

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Подробности

  • В горном курорте GORO Mountain Resort начали строить систему электроснабжения общей мощностью 17,7 МВт и протяженностью 15 км. Она обеспечит функционирование будущего курорта.
  • Строительство системы электроснабжения будет состоять из двух очередей. Объем инвестиций в две очереди составляет €11 млн.
  • В настоящее время реализуется первая очередь строительства электролинии – наземная – протяженностью девять км и стоимостью €5 млн. На 10 июля 2025-го смонтировано восемь опор воздушных линий электропередач из 53 запланированных.
  • «До конца этого года мы планируем полностью завершить строительство наземной части линии электропередач, после чего приступим к работе над подземной», – отметил CEO GORO Mountain Resort Владимир Гаразд.
  • Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры – это часть обязательств курорта, предусмотренных договорами по государственной программе поддержки проектов со значительными инвестициями. Инвестиционные договоры подписали в июне 2025 года Кабинет министров Украины, Славский поселковый совет, ООО «Славски» и ООО «Рожанка Парк», которые реализуют лыжную и рекреационную инфраструктуру проекта GORO Mountain Resort.
  • В случае выполнения всех условий договоров, государство в будущем компенсирует затраты на строительство электросетей, говорится в пресс-релизе GORO Development, девелопера курорта. В целом GORO Mountain Resort должен инвестировать не менее €140 млн по согласованному с государством графику.

Контекст

Соучредители GORO Mountain Resort в с. Волосянка во Львовской области – владелец ОККО Group Виталий Антонов и ее СЕО Василий Даниляк.

Строительство стартовало в октябре 2024 года. Запуск первой очереди лыжных трасс GORO Mountain Resort запланирован на зимний сезон 2026–2027. В первой очереди предусмотрено 10 лыжных трасс длиной 13 км с 50 га заснежения, гондольная канатная дорога протяженностью 2,8 км и два кресельных подъемника протяженностью 1,5 км.

Также в этот период запланировано открытие Welcome Centre площадью 6000 кв. м.

Первая очередь проекта включает девять гостиниц более чем на 1100 номеров с рекреационной инфраструктурой: спа-зонами, бассейнами, ресторанами, детскими и бизнес-пространствами. В настоящее время строится первый гостиничный комплекс ONDE Hotel, открытие запланировано на 2028 год.

Общая площадь GORO Mountain Resort составляет около 1200 га. На этой территории в течение 15 лет планируют построить 25 отелей на 5150 номеров, 41 лыжную трассу протяженностью 75 км с 342 га заснежения, две гондольные канатные дороги и 11 кресельных канатных дорог, Welcome- и Mountain-центры.

Общие инвестиции в GORO Mountain Resort оценивают в $1,5 млрд. Из этой суммы OKKO Group за счет собственных и кредитных средств планирует вложить $500 млн, еще $1 млрд планируют привлечь от других инвесторов.

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