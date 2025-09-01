Оксана Кириченко стала СЕО національної мережі зоомаркетів MasterZoo

Мережа зоомаркетів MasterZoo змінила управління – новою СЕО стала Оксана Кириченко, повідомляє пресслужба компанії. Кириченко керуватиме мережею з 200 магазинів по всій Україні.

Ключові факти

Оксана Кириченко має понад 20 років досвіду у ритейлі та сфері обслуговування, зокрема в національних мережах, йдеться у пресрелізі.

З 2017 року Кириченко працювала в мережі «Аптека Доброго Дня», де обіймала керівні посади, а в 2021-му стала СЕО компанії.

Стратегія MasterZoo на 2025-2026 роки – цифрова трансформація та повний перезапуск e-commerce для омніканального сервісу, поповнення асортименту ексклюзивними брендами і розвиток власних торгових марок. Також у мережі планують збільшити інвестиції у навчання команд зоомаркетів.

Український зооритейл має значний потенціал, за словами Кириченко. «Лише 17% українських родин мають собак і 28% – котів, тоді як у більшості країн Європи цей показник перевищує 30–50%», – розповідає вона. Водночас 74% собак в Україні досі мають в раціоні домашню їжу, тоді як серед котів цей показник становить 36%. «Наше завдання – не лише забезпечити асортимент, а й пояснювати, як обрати корм, на що звертати увагу у складі, адже це безпосередньо впливає на тривалість та якість життя (домашньої тварини – Forbes)», – говорить Кириченко.

Контекст

Мережа зоомагазинів MasterZoo є частиною компанії Suziria Group. Це сімейна компанія, яка працює у трьох напрямах: виробництво, дистрибуція і ритейл. Співвласниця Suziria Group і засновниця мережі зоомаркетів MasterZoo – Поліна Кошарна.

На серпень 2025 року мережа MasterZoo налічує 200 зоомаркетів у 38 містах та 17 грумінг-салонів у шести містах.

За перші шість місяців 2025-го компанія відкрила вісім нових зоомаркетів (Київ, Одеса, Ірпінь, Вишневе, Українка, Софіївська Борщагівка) та два грумінг-салони. Виторг ТОВ «Петмайтер» за перше півріччя 2025-го зріс на 19% до 1 млрд грн, за даними YouControl.

Консолідований виторг Suziria Group зріс на 51% і сягнув майже 4,6 млрд грн у 2024-му.