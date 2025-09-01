Оксана Кириченко стала СЕО національної мережі зоомаркетів MasterZoo

Мережа зоомаркетів MasterZoo змінила управління – новою СЕО стала Оксана Кириченко, повідомляє пресслужба компанії. Кириченко керуватиме мережею з 200 магазинів по всій Україні.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключові факти
- Оксана Кириченко має понад 20 років досвіду у ритейлі та сфері обслуговування, зокрема в національних мережах, йдеться у пресрелізі.
- З 2017 року Кириченко працювала в мережі «Аптека Доброго Дня», де обіймала керівні посади, а в 2021-му стала СЕО компанії.
- Стратегія MasterZoo на 2025-2026 роки – цифрова трансформація та повний перезапуск e-commerce для омніканального сервісу, поповнення асортименту ексклюзивними брендами і розвиток власних торгових марок. Також у мережі планують збільшити інвестиції у навчання команд зоомаркетів.
- Український зооритейл має значний потенціал, за словами Кириченко. «Лише 17% українських родин мають собак і 28% – котів, тоді як у більшості країн Європи цей показник перевищує 30–50%», – розповідає вона. Водночас 74% собак в Україні досі мають в раціоні домашню їжу, тоді як серед котів цей показник становить 36%. «Наше завдання – не лише забезпечити асортимент, а й пояснювати, як обрати корм, на що звертати увагу у складі, адже це безпосередньо впливає на тривалість та якість життя (домашньої тварини – Forbes)», – говорить Кириченко.
Контекст
Мережа зоомагазинів MasterZoo є частиною компанії Suziria Group. Це сімейна компанія, яка працює у трьох напрямах: виробництво, дистрибуція і ритейл. Співвласниця Suziria Group і засновниця мережі зоомаркетів MasterZoo – Поліна Кошарна.
На серпень 2025 року мережа MasterZoo налічує 200 зоомаркетів у 38 містах та 17 грумінг-салонів у шести містах.
За перші шість місяців 2025-го компанія відкрила вісім нових зоомаркетів (Київ, Одеса, Ірпінь, Вишневе, Українка, Софіївська Борщагівка) та два грумінг-салони. Виторг ТОВ «Петмайтер» за перше півріччя 2025-го зріс на 19% до 1 млрд грн, за даними YouControl.
Консолідований виторг Suziria Group зріс на 51% і сягнув майже 4,6 млрд грн у 2024-му.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.