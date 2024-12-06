OpenAI запустила підписку за $200 на місяць. Що передбачає ChatGPT Pro

Компанія OpenAI запустила версію свого популярного чат-бота ChatGPT за ціною $200 на місяць, яку можна використовувати в інженерних галузях та для досліджень, йдеться у повідомленні стартапу 5 грудня. Компанія, яка займається розробкою штучного інтелекту, прагне розширити сферу застосування своєї технології.

Ключові факти

Нова підписка ChatGPT Pro стане доповненням до існуючих підписок OpenAI ChatGPT Plus, Team та Enterprise.

ChatGPT Pro дозволить отримати доступ до найпередовіших інструментів OpenAI, включаючи необмежений доступ до нової моделі o1, o1 mini, GPT-4o та Advanced Voice.

Підписка також включає o1 pro, версію, яка використовує додаткову обчислювальну потужність для більш складних запитів.

У майбутньому компанія планує додати більш потужні, ресурсомісткі функції продуктивності.

За даними OpenAI, режим o1 pro демонструє найкращі результати у тестах машинного навчання в галузі математики, природничих наук та програмування порівняно з версіями o1 та o1-preview.

«ChatGPT Pro надає дослідникам, інженерам та іншим особам, які щодня використовують дослідницький інтелект, можливість підвищити свою продуктивність і бути на передньому краї досягнень у галузі штучного інтелекту», – сказано у блозі.

З часом компанія планує розширити можливості Pro, а також продовжить надавати нові можливості за іншими підписками.

Контекст

Доходи OpenAI сягнули близько $4 млрд на рік завдяки успіху ChatGPT, що зробило його одним із найшвидше зростаючих стартапів в історії. Запущений два роки тому чат-бот набрав понад 250 млн активних користувачів щотижня.

Цього літа OpenAI анонсувала зміну структури управління на комерційний бізнес, що дасть змогу компанії отримувати прибуток, не відмовляючись від своєї місії – сприяти суспільному благу. У жовтні OpenAI залучила $6,6 млрд за оцінки в $157 млрд, що стало можливим завдяки зміні корпоративної структури і зняттю обмежень на прибуток для інвесторів. Це рішення потребує схвалення некомерційної ради, до складу якої входить Сем Альтман.

Поява нової підписки свідчить про амбіції фірми щодо подальшої комерціалізації своєї технології, яка дала старт буму ШІ. Нещодавно фінансова директорка компанії Сара Фріар заявила, що OpenAI розглядає можливість впровадження реклами для монетизації своїх ШІ-продуктів.