OpenAI запустила подписку за $200 в месяц. Что предполагает ChatGPT Pro

Компания OpenAI запустила версию своего популярного чат-бота ChatGPT по цене $200 в месяц, которую можно использовать в инженерных отраслях и для исследований, говорится в сообщении стартапа 5 декабря.

Ключевые факты

Новая подписка ChatGPT Pro станет дополнением к существующим подпискам OpenAI ChatGPT Plus, Team и Enterprise.

ChatGPT Pro позволит получить доступ к самым передовым инструментам OpenAI, включая неограниченный доступ к новой модели o1, o1 mini, GPT-4o и Advanced Voice.

Подписка также включает o1 pro, версию, которая использует дополнительную вычислительную мощность для более сложных запросов.

В будущем компания планирует добавить более мощные, ресурсоемкие функции производительности.

По данным OpenAI, режим o1 pro показывает лучшие результаты в тестах машинного обучения в области математики, естественных наук и программирования по сравнению с версиями o1 и o1-preview.

«ChatGPT Pro предоставляет исследователям, инженерам и прочим лицам, ежедневно использующим исследовательский интеллект, возможность повысить свою производительность и быть на переднем крае достижений в области искусственного интеллекта», – говорится в блоге.

Со временем компания планирует расширить возможности Pro, а также продолжит предоставлять новые возможности по другим подпискам.

Контекст

Доходы OpenAI достигли около $4 млрд в год благодаря успеху ChatGPT, что сделало его одним из самых быстро растущих стартапов в истории. Запущенный два года назад чат-бот набрал более 250 млн активных пользователей в неделю.

Этим летом OpenAI анонсировала изменение структуры управления на коммерческий бизнес, что позволит компании получать прибыль, не отказываясь от своей миссии – содействовать общественному благу. В октябре OpenAI привлекла $6,6 млрд при отметке в $157 млрд, что стало возможным благодаря изменению корпоративной структуры и снятию ограничений на прибыль для инвесторов. Это решение требует одобрения некоммерческого совета, в состав которого входит Сэм Альтман.

Появление новой подписки свидетельствует об амбициях фирмы по дальнейшей коммерциализации своей технологии, которая дала старт буму ИИ. Недавно финансовый директор компании Сара Фриар заявила, что OpenAI рассматривает возможность внедрения рекламы для монетизации своих ИИ-продуктов.