Орбан погрожує скасуванням санкцій ЄС проти Росії, якщо Україна не відновить транзит газу

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову пригрозив накласти вето на санкції Євросоюзу проти Росії, коли через шість місяців настане термін їх продовження, якщо Україна на той час не відновить транзит російського газу, пише Bloomberg 31 січня.

Ключові факти

Угорщина отримала гарантію від виконавчого органу ЄС про відновлення транзиту через Україну, сказав Орбан в інтервʼю державному радіо.

Це спонукало його уряд відмовитися від супротиву продовженню санкцій проти Москви, яке потребує згоди всіх 27 держав – членів блоку.

«Якщо обіцянку буде порушено, то ми не тільки запропонуємо скасувати санкції, але й скасуємо їх», – заявив Орбан.

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Контекст

Постачання російського газу через Україну припинилося 1 січня після закінчення терміну дії транзитного контракту. Словаччина та Угорщина підштовхують ЄС до втручання для відновлення потоків.

Орбан неодноразово закликав до скасування російських санкцій із моменту вторгнення РФ в Україну майже три роки тому.

24 січня Орбан закликав Євросоюз чинити тиск на Україну з вимогою відновлення транзиту російського газу до Європи, пов’язавши це питання з продовженням санкцій проти РФ.

26 січня Зеленський повідомив, що Україна готова відновити транзит газу до Європи, однак не російського, а азербайджанського. Він додав, що Україна має гарні відносини з Азербайджаном, а тому готова постачати газ із цієї країни до ЄС через свою територію. «Давати заробляти на своєму видобутку азербайджанцям – із задоволенням. Допомагати Словаччині й іншим країнам – із задоволенням. Якщо йдеться не про російський газ», – сказав президент.

27 січня Європейська комісія повідомила, що продовжить переговори з Україною про постачання природного газу до Європи і включить до цих переговорів Угорщину та Словаччину.

Очільник угорського МЗС Петер Сіярто заявив, що ЄС надав Угорщині запитані нею гарантії безпеки у сфері енергетики. «Угорщина отримала запитані гарантії щодо енергетичної безпеки нашої країни. Єврокомісія взяла на себе зобовʼязання щодо захисту газопроводів і нафтопроводів, що ведуть до держав – членів Євросоюзу», сказав він.

Зрештою 27 січня Рада ЄС продовжила економічні санкції Євросоюзу щодо РФ ще на шість місяців, до 31 липня 2025 року.