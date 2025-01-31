Орбан угрожает отменой санкций ЕС против России, если Украина не возобновит транзит газа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова пригрозил наложить вето на санкции Евросоюза против России, когда через шесть месяцев наступит срок их продления, если Украина к тому времени не возобновит транзит российского газа, пишет Bloomberg 31 января.

Ключевые факты

Венгрия получила гарантию от исполнительного органа ЕС о возобновлении транзита через Украину, сказал Орбан в интервью государственному радио.

Это побудило его правительство отказаться от сопротивления продлению санкций против Москвы, для которого требуется согласие всех 27 государств – членов блока.

«Если обещание будет нарушено, то мы не только предложим отменить санкции, но и отменим их», – заявил Орбан.

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Контекст

Поставки российского газа через Украину прекратились 1 января по истечении срока действия транзитного контракта. Словакия и Венгрия подталкивают ЕС к вмешательству для возобновления потоков.

Орбан неоднократно призывал к упразднению российских санкций с момента вторжения РФ в Украину почти три года назад.

24 января Орбан призвал Евросоюз оказывать давление на Украину с требованием возобновления транзита российского газа в Европу, увязав этот вопрос с продлением санкций против РФ.

26 января Зеленский сообщил, что Украина готова возобновить транзит газа в Европу, однако не российского, а азербайджанского. Он добавил, что у Украины хорошие отношения с Азербайджаном, а потому готова поставлять газ из этой страны в ЕС через свою территорию. «Давать зарабатывать на своей добыче азербайджанцам – с удовольствием. Помогать Словакии и другим странам – с удовольствием. Если речь не о российском газе», – сказал президент.

27 января Европейская комиссия сообщила, что продолжит переговоры с Украиной о поставках природного газа в Европу и включит в эти переговоры Венгрию и Словакию.

Глава венгерского МИД Петер Сиярто заявил, что ЕС предоставил Венгрии запрашиваемые ею гарантии безопасности в сфере энергетики. «Венгрия получила запрашиваемые гарантии по энергетической безопасности нашей страны. Еврокомиссия взяла на себя обязательства по защите газопроводов и нефтепроводов, ведущих к государствам – членам Евросоюза», сказал он.

Наконец, 27 января Совет ЕС продлил экономические санкции Евросоюза в отношении РФ еще на шесть месяцев, до 31 июля 2025 года.