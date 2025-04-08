Пентагон розглядає можливість виведення до 10 000 військових зі Східної Європи – NBC News

Високопосадовці Міністерства оборони США розглядають пропозицію про виведення до 10 000 військовослужбовців зі Східної Європи, повідомив телеканал NBC News 8 квітня з посиланням на шістьох офіційних осіб США та Європи. Якщо Пентагон схвалить пропозицію, це посилить побоювання, що США кидають своїх давніх союзників у Європі, які вважають Росію загрозою.

Ключові факти

За словами шести американських та європейських чиновників, поінформованих з цього питання, високопосадовці Міністерства оборони розглядають пропозицію про виведення до 10 000 військовослужбовців зі Східної Європи, що викликає побоювання на обох континентах, що це надасть сміливості президентові Росії Володимиру Путіну.

Підрозділи, що розглядаються, є частиною 20 000 осіб, яких адміністрація Байдена розгорнула в 2022 році для зміцнення оборони країн, що межують з Україною, після російського вторгнення.

Цифри все ще обговорюються, але пропозиція може містити виведення до половини сил, відправлених Байденом.

Внутрішні дискусії щодо скорочення чисельності американських військ у Румунії та Польщі відбуваються в той час, коли президент Дональд Трамп намагається переконати Путіна погодитися на припинення вогню.

Якщо Пентагон прийме пропозицію, це посилить побоювання, що Сполучені Штати кидають своїх давніх союзників у Європі, які вважають Росію загрозою, що зростає, заявили європейські чиновники. Росіяни «оцінили б скорочення чисельності американських військ як ослаблення стримування, і це посилить їхню готовність втручатися у справи Європи різними способами по всьому спектру», — заявив Сет Джонс, старший віце-президент Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Оскільки Пентагон піддається бюджетним скороченням при Трампі, скорочення присутності американських військових у Європі вивільнить ресурси, потенційно для Індо-Тихоокеанського регіону, який, за словами чиновників адміністрації, вважають більш високим стратегічним пріоритетом. Скасування розгортання бойових підрозділів у Східній Європі також може заощадити гроші для армії, яка намагається збільшити інвестиції в інноваційне обладнання та зброю.

«Президент постійно переглядає плани розгортання військ та пріоритети, щоб гарантувати, що Америка залишиться на першому місці», — заявив представник Ради національної безпеки Брайан Хьюз NBC News.

Контекст

Адміністрація Трампа ясно дала зрозуміти, що хоче, щоб європейські союзники взяли на себе більше відповідальності за власну оборону, що дозволить Сполученим Штатам зосередити свої військові ресурси на Китаї та інших пріоритетах.

У лютому у своїй першій закордонній поїздці як міністр оборони Піт Гегсет заявив в Брюсселі, що «суворі стратегічні реалії не дозволяють Сполученим Штатам Америки зосередитися насамперед на безпеці Європи». Натомість Сполучені Штати зосередяться на забезпеченні безпеки свого південного кордону та протидії Китаю, сказав він.

Близько 80 000 американських солдатів розміщено в Європі. Після того як Росія розпочала війну, законодавці від обох партій підтримали сильну військову присутність США вздовж східного флангу НАТО, вважаючи це важливим сигналом Путіну про те, що Сполучені Штати, як і раніше, віддані захисту цих прикордонних держав. Але Трамп вів кампанію на обіцянці швидко закінчити війну і тепер наполягає на припиненні вогню. Він зайняв зовсім іншу позицію щодо України, ніж Байден, який поклявся надавати зброю та іншу допомогу Києву «стільки часу, скільки потрібно» для перемоги.

Трамп тиснув на Україну, щоб вона пішла на поступки. Він призупинив військову та розвідувальну допомогу на тиждень після публічного зіткнення з президентом України Володимиром Зеленським і не дав жодних конкретних зобовʼязань щодо майбутньої військової допомоги США.

За даними розвідки Данії, опублікованими в лютому, Росія проводить масштабну перебудову та реформу своїх збройних сил, включаючи модернізацію обладнання та нарощування виробництва зброї. У доповіді йдеться про те, що якщо війна в Україні припиниться або буде заморожена угодою про припинення вогню, Росія зможе розпочати великомасштабну війну в Східній Європі протягом наступних пʼяти років, якщо НАТО не зможе зміцнити свою оборону.