Перемога Трампа на виборах спровокувала сплеск активності банків та брокерів. Обсяги торгів акціями США підскочили на 38%

Активність на ринках зросла, оскільки трейдери зробили ставку на більш сприятливий для бізнесу підхід нової адміністрації президента США.

Перемога Дональда Трампа на виборах минулого місяця спровокувала ажіотаж на біржах брокерських компаній та банків Волл-стріт, оскільки очікування масштабних змін у політиці викликали зростання акцій США, пише Financial Times 13 грудня.

Ключові факти

За даними біржового оператора Cboe Global Markets, обсяги торгів акціями США в листопаді підскочили на 38% порівняно з тим же місяцем 2023 року, досягнувши рівнів, що не спостерігалися з часів ажіотажу навколо мемних акцій на початку 2021 року, і цього місяця вони теж перевищують середній показник за рік.

Сплеск торгівельної активності прокотився брокерськими конторами, що віддають перевагу роздрібним клієнтам, такими як Interactive Brokers і Robinhood, а також інституційними центрами, включаючи JPMorgan Chase і Citigroup. Очікування того, що Трамп застосує більш дружній підхід до бізнесу, змусили інвесторів вкладати кошти в американські акції після виборів 5 листопада.

Торгова активність також загалом зросла завдяки сильному року на ринках США: індекс S&P 500 на Волл-стріт зріс на 27% з початку року, досягнувши серії рекордних максимумів.

Зростання активності також приносить користь найбільшим банкам Волл-стріт.

Виручка JPMorgan Chase від торгових операцій за останні три місяці 2024 року, включаючи тижні перед листопадовими виборами, мала вирости «трохи більше», ніж на 15%, порівняно з минулим роком.

За даними Bloomberg, ця цифра більш ніж утричі перевищує прогнозоване аналітиками 5-відсоткове зростання до перемоги Трампа.

Цього тижня Citigroup повідомила, що її торгова виручка у четвертому кварталі має зрости на 19% порівняно з минулим роком.

Аналогічно, Robinhood, брокерська компанія, цього місяця заявила, що обсяги торгівлі акціями зросли на 16% у період з жовтня по листопад, тоді як обсяги торгівлі криптовалютами підскочили більш ніж на 500%.

Interactive Brokers заявила, що активність, яка відслідковується за середньодобовими доходами від угод, зросла на 17%.

Акції Schwab та конкуруючої Interactive Brokers зросли на 31% та 47% за останні три місяці відповідно, випередивши 10-відсоткове зростання індексу S&P 500. Акції онлайн-брокера Robinhood зросли майже вдвічі, чому сприяв його сильний криптовалютний бізнес.

Контекст

Інвестори вклали майже $140 млрд у фонди акцій США з моменту виборів минулого місяця, оскільки трейдери роблять ставку на те, що адміністрація Дональда Трампа проведе масштабні податкові скорочення та реформи, що піде на користь ринку акцій Волл-стріт.

Листопад став найсильнішим місяцем для припливу коштів у фонди акцій у всьому світі з моменту піку популярності мемних акцій на початку 2021 року. Американські акції останні роки постійно перевершували такі регіони, як Європа, багато в чому завдяки силі технологічного сектора. Проте розрив збільшився після виборів.

Трамп планує наповнити свою адміністрацію фінансистами, включаючи інвестора Скотта Бессента на посаду міністра фінансів та ентузіаста криптовалют Пола Аткінса на посаду голови Комісії з цінних паперів та бірж. На тлі цієї новини ціна біткоїна, яка стрімко зросла після виборів, 5 грудня вперше перевищила $100 000.

Обраний президент також пообіцяв, що його уряд прагнутиме скоротити регулювання та податки в рамках порядку денного, спрямованого на стимулювання зростання.