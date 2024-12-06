Інвестори вклали $140 млрд у фонди акцій США після перемоги Дональда Трампа на виборах

Інвестори вклали майже $140 млрд у фонди акцій США з моменту виборів минулого місяця, оскільки трейдери роблять ставку на те, що адміністрація Дональда Трампа проведе масштабні податкові скорочення та реформи, що піде на користь ринку акцій Волл-стріт, пише Financial Times 6 грудня.

Ключові факти

За даними постачальника даних EPFR, фонди акцій США зафіксували надходження у розмірі $139,5 млрд з моменту перемоги Трампа 5 листопада. Це зробило листопад найзавантаженішим місяцем для припливу коштів із 2000 року.

Останній сплеск збільшив надходження коштів у фонди США з початку року до $350 млрд. Цього тижня безліч банків та керуючих активами передбачили подальше сильне зростання акцій США у 2025 році, включаючи BlackRock, Northern Trust та BofA.

Інфографіка: Financial Times

Приплив нових грошей допоміг підняти основні фондові індекси США до серії рекордних максимумів, при цьому трейдери проігнорували побоювання, що політичні пропозиції, такі як повсюдне підвищення мит, можуть призвести до зростання інфляції та поставити під загрозу плани Федеральної резервної системи щодо зниження процентних ставок.

Індекс S&P 500, головний барометр акцій Волл-стріт, виріс на 5,3% від дня виборів, довівши свій приріст цього року до 28%. Дрібніші компанії, які вважаються більш чутливими до коливань в економіці США, показали ще кращі результати після виборів, а Russell 2000 минулого тижня вперше за три роки досяг рекордного максимуму.

Водночас інвестори вилучали гроші з інших ринків, які вважаються більш уразливими для потенційної торгової війни.

Фонди, що інвестують у ринки, що розвиваються, показали чистий відтік у розмірі $8 млрд після виборів, включаючи близько $4 млрд із фондів, орієнтованих на Китай. Ті, хто інвестує в Західну Європу, втратили близько $14 млрд, а фонди, орієнтовані на Японію, втратили близько $6 млрд, згідно з EPFR.

Контекст

Листопад став найсильнішим місяцем для припливу коштів у фонди акцій у всьому світі з моменту піку популярності мемних акцій на початку 2021 року. Американські акції останні роки постійно перевершували такі регіони, як Європа, багато в чому завдяки силі технологічного сектора. Проте розрив збільшився після виборів.

У Deutsche Bank очікують, що високі темпи припливу капіталу в листопаді, ймовірно, сповільняться в міру того, як післявиборна ейфорія піде на спад, проте більш довгострокові тенденції можуть і надалі стимулювати новий приплив капіталу, який підтримає ринок США в наступному року.

Трамп планує наповнити свою адміністрацію фінансистами, включаючи інвестора Скотта Бессента на посаду міністра фінансів та ентузіаста криптовалют Пола Аткінса на посаду голови Комісії з цінних паперів та бірж. На тлі цієї новини ціна біткоїна, яка стрімко зросла після виборів, 5 грудня вперше перевищила $100 000.

Обраний президент також пообіцяв, що його уряд прагнутиме скоротити регулювання та податки в рамках порядку денного, спрямованого на стимулювання зростання.