Польський Getin Holding продовжив термін продажу Ідея Банку Тігіпку

Польський Getin Holding продовжив терміни продажу Ідея Банку групі «ТАС» Сергія Тігіпка до 30 квітня 2025 року. Відповідний додаток до договору з кіпрською «Алкемі Лімітед» сторони підписали 21 березня. Про це повідомило «Інтерфакс-Україна» з посиланням на біржове повідомлення Getin.

Деталі

14 березня продавець повідомив, що через необхідність перевірки поданих документів та інформації Національний банк України продовжив ще на 30 робочих днів строк прийняття рішення про погодження угоди купівлі-продажу Ідея Банку. Тоді строк виконання відкладальних умов було подовжено до 31 березня.

Згідно з умовами договору, якщо дата закриття угоди буде пізнішою за 31 грудня 2024 року, Alkemi Limited заплатить Getin Holding додатково $800 000 за кожен повний календарний місяць, починаючи з січня 2025-го.

Контекст

​​Наприкінці квітня 2024 року НБУ дав шість місяців Getin на продаж його 100% частки в статутному капіталі Ідея Банку. Аналогічну вимогу було висунуто і до його основного власника банку Лешека Чарнецького. Протягом пів року він мав продати Getin 44,98% Ідея Банку.

У жовтні 2024 року Getin Holding домовилась про продаж Ідея Банку (Львів) групі «ТАС» Сергія Тігіпка. Ціна угоди становитиме $34 млн та може зрости за умови зменшення податків для банківської галузі. Формально покупцем 100% акцій є компанія Alkemi Limited (Кіпр), що входить до групи «ТАС».

У грудні АМКУ надав Тігіпку дозвіл на угоду, а НБУ наприкінці січня 2025 року повідомив про отримання від Тігіпка пакета документів щодо погодження купівлі Ідея Банку.

Ідея Банк працює у сегменті роздрібного бізнесу і фокусується на обслуговуванні фізичних осіб. Основними продуктами банку є кредити готівкою, кредитні картки, депозити, поточні рахунки та дебетові картки. На 1 січня 2025 року загальні активи Ідея Банку становили 12,3 млрд грн, за цим показником він був 28-м серед 61 українського банку.