Польський Getin Holding продовжив термін продажу Ідея Банку Тігіпку

Польський Getin Holding продовжив терміни продажу Ідея Банку групі «ТАС» Сергія Тігіпка до 30 квітня 2025 року. Відповідний додаток до договору з кіпрською «Алкемі Лімітед» сторони підписали 21 березня. Про це повідомило «Інтерфакс-Україна» з посиланням на біржове повідомлення Getin.
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Деталі
- 14 березня продавець повідомив, що через необхідність перевірки поданих документів та інформації Національний банк України продовжив ще на 30 робочих днів строк прийняття рішення про погодження угоди купівлі-продажу Ідея Банку. Тоді строк виконання відкладальних умов було подовжено до 31 березня.
- Згідно з умовами договору, якщо дата закриття угоди буде пізнішою за 31 грудня 2024 року, Alkemi Limited заплатить Getin Holding додатково $800 000 за кожен повний календарний місяць, починаючи з січня 2025-го.
Контекст
Наприкінці квітня 2024 року НБУ дав шість місяців Getin на продаж його 100% частки в статутному капіталі Ідея Банку. Аналогічну вимогу було висунуто і до його основного власника банку Лешека Чарнецького. Протягом пів року він мав продати Getin 44,98% Ідея Банку.
У жовтні 2024 року Getin Holding домовилась про продаж Ідея Банку (Львів) групі «ТАС» Сергія Тігіпка. Ціна угоди становитиме $34 млн та може зрости за умови зменшення податків для банківської галузі. Формально покупцем 100% акцій є компанія Alkemi Limited (Кіпр), що входить до групи «ТАС».
У грудні АМКУ надав Тігіпку дозвіл на угоду, а НБУ наприкінці січня 2025 року повідомив про отримання від Тігіпка пакета документів щодо погодження купівлі Ідея Банку.
Ідея Банк працює у сегменті роздрібного бізнесу і фокусується на обслуговуванні фізичних осіб. Основними продуктами банку є кредити готівкою, кредитні картки, депозити, поточні рахунки та дебетові картки. На 1 січня 2025 року загальні активи Ідея Банку становили 12,3 млрд грн, за цим показником він був 28-м серед 61 українського банку.
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