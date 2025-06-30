Рада Європейського Союзу 30 червня продовжила секторальні санкції проти Росії ще на пів року – до 31 січня 2026 року. Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

Деталі

Економічні санкції проти РФ були запроваджені 31 липня 2014 року у відповідь на агресію Росії проти України. Вони включають широкий спектр обмежень, що стосуються торгівлі, фінансів, енергетики, технологій, товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

Санкції також передбачають заборону на імпорт морської сирої нафти та певних нафтопродуктів із Росії до ЄС, відключення кількох російських банків від системи SWIFT, а також призупинення діяльності в ЄС низки кремлівських дезінформаційних ЗМІ.

Контекст

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз запровадив 17 пакетів санкцій. 10 червня 2025 року Європейська комісія запропонувала 18-й пакет санкцій, спрямований проти енергетичного та банківського секторів Росії, який наразі перебуває на стадії розгляду.

17 червня Єврокомісія висунула пропозицію щодо повного припинення імпорту російської нафти та газу до кінця 2027 року. Згідно з планом, укладання нових контрактів на постачання російського газу буде заборонено з 1 січня 2026 року.