Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії після посилення російських ударів по Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі телеканалу TF1, пише «Інтерфакс-Україна» .

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Барро заявив, що нові санкції можуть стати найжорсткішими за останні три роки. Причина – посилення атак РФ по Україні, зокрема після озвученої Дональдом Трампом пропозиції про 30-денне перемир’я. Відтоді кількість російських ударів зросла вп’ятеро, наголосив голова МЗС Франції. «Це не може більше тривати, це має припинитися», – додав він.

За словами Барро, нові санкції готуються у координації з ініціативами американських сенаторів і базуються на французьких пропозиціях. Йдеться, зокрема, про нафтові доходи та фінансових гравців із Росії або третіх країн.

Путін «більше не просувається» на фронті, а лише «обрушує ракети й дрони на житлові райони, спричиняючи численні жертви серед цивільного населення», наголосив Барро.

«Ми справді маємо намір змусити його поступитися», – підсумував голова МЗС Франції.

Контекст

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем, його колега-демократ Річард Блументаль і ще 80 співавторів подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

17 червня під час саміту G7 у Канаді Трамп заявив, що утримується від запровадження нових обмежень, оскільки сподівається на досягнення мирної угоди. Він також підкреслив, що санкції не є «дорогою з одностороннім рухом», і зазначив, що вони завдають США «значних витрат».

29 червня Грем в ефірі ABC News заявив, що президент Трамп підтримав схвалення законопроєкту щодо санкцій проти Росії за торгівлю нафтою. Американський чиновник зазначив, що у питанні санкцій проти РФ є «великий прорив». Однак, за словами Грема, ініційований ним законопроєкт не тягтиме за собою обовʼязкових санкцій проти Росії – остаточне рішення ухвалюватиме президент США.

4 липня Трамп після розмови із Зеленським заявив про небажання Путіна припинити бойові дії і згадав про загрозу нових санкцій проти РФ. Трамп сказав, що вони з Путіним «багато говорили про санкції»: «Думаю, що він переживає через санкції».