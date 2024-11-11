Услугой онлайн-отсрочки в «Резерв+» воспользовались 100 000 украинцев – Умеров

В приложении «Резерв+» уже 100 000 граждан получили или продлили отсрочку от мобилизации, сообщил министр обороны Рустем Умеров. В настоящее время онлайн-отсрочки доступны для студентов, аспирантов, докторантов и людей с инвалидностью, имеющих действующее пенсионное удостоверение.

Ключевые факты

В первые дни пользователи сгенерировали 100 000 отсрочек. Уже скоро услуга станет доступна в приложении и для многодетных родителей.

«Эта цифра доказывает, что сервис онлайн-отсрочек – очень нужный и необходимый для всех сторон в этом процессе. Он экономит время украинцам вместо стояния в очередях и ожидания конечного результата», – отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Большая часть отсрочек, которая была оформлена, – возобновление старых.

Теперь люди, которые имели законные основания на отсрочку, могут получить ее быстрее, чем за три месяца. В частности, автоматизация устраняет человеческий фактор и возможные манипуляции, способствует быстроте и прозрачности, а также снижению коррупционных рисков.

Контекст

Приложение «Резерв+» начало свою работу в мае, тогда же вступил в силу новый закон о мобилизации. За это время благодаря приложению более 3 млн украинцев смогли обновить свои данные и сгенерировать военный электронный документ.

18 июня в приложении «Резерв+» стал доступен электронный военно-учетный документ с QR-кодом, который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. В дальнейшем в мобильном приложении «Резерв+» появится еще ряд новых функций. Речь идет о повторном обновлении данных, автоматической постановке на учет в ТЦК и подаче заявки на отсрочку.

18 октября в «Резерв+» появился сервис рекрутинга, позволяющий найти вакансию в армии среди тысяч разных вариантов.

9 ноября в приложении «Резерв+» стали доступны онлайн-отсрочки от мобилизации.