Промислова інфляція в Україні сповільнилася

У жовтні 2024 року промислова інфляція в Україні становила 24,5% у річному вимірі; порівняно з вереснем ціни сповільнилися з 2,2% до 0,8%. Про це повідомила Державна служба статистики 22 листопада.

Деталі

За місяць ціни у добувній промисловості зросли на 3,4%, у переробній – на 1,1%.

Водночас на енергоносії в жовтні ціни впали на 0,1% проти вересня.

Сповільнення динаміки індексу цін виробників триває третій місяць поспіль. У липні його зростання у річному вимірі сягнуло локального піку 33,3% через стрімке подорожчання електроенергії.

Контекст

Індекс цін виробників промислової продукції відображає відпускні ціни підприємств. Він є одним із ключових індикаторів стану економіки.

Індекс споживчих цін у жовтні 2024 року прискорився до 1,8% з 1,5% у вересні. У річному обчисленні – до 9,7% з 8,6% у вересні, із початку року споживчі ціни зросли на 8,4% (6,5%). Про це 8 листопада повідомила Державна служба статистики.

Поганий врожай, дефіцит енергетики та збільшення витрат бізнесу сприяли відчутному зростанню цін в Україні. Темпи інфляції перевищили очікування як Нацбанку, так і незалежних аналітиків. НБУ погіршив свій прогноз на кінець року більш ніж на один відсотковий пункт.