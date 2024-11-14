Європейські лідери закликали Байдена надати Україні більше зброї і запровадити додаткові санкції проти РФ до інавгурації Трампа – Bloomberg

Європейські лідери та офіційні особи звернулися до США з проханням надати Україні більше зброї та артилерії, запровадити додаткові санкції проти ключових джерел доходів Росії та обмежити її можливості отримувати заборонені технології, які використовуються у зброї, пише Bloomberg . Багато з європейських запитів мали неформальний характер, кажуть джерела.

Ключові факти

Європа звертається з останнім відчайдушним проханням до адміністрації Байдена, посилити американську підтримку України, щоб максимально зміцнити позиції Києва до закінчення його президентського терміну в січні.

Дональд Трамп, який вступає на посаду 20 січня, заявив, що добиватиметься якнайшвидшого укладання угоди між Києвом і Москвою. Це викликало занепокоєння в Європі, що така угода буде невигідною для України і, можливо, закріпить успіхи, досягнуті Росією з моменту її вторгнення в 2022 році.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу здійснив поспішно організовану поїздку до Брюсселя, щоб запевнити союзників по НАТО та Європейському Союзу в тому, що США активізують свої зусилля щодо надсилання ресурсів до України напередодні інавгурації.

Ресурси, які він згадав, – гроші, боєприпаси, зброя – переважно надходять із пакета на $61 млрд, ухваленого Конгресом США на початку цього року. Він додав, що «кожен долар, який є у нашому розпорядженні», буде поспішно використаний.

Хоча у Байдена залишається мало часу для виконання прохань, США вже працюють над ухваленням нових санкцій проти російського нафтового флоту та Північної Кореї, яка направила війська для надання допомоги Москві у військових діях, до кінця листопада, повідомили джерела.

Декілька лідерів ЄС також підштовхують США дозволити Україні використовувати західну зброю для завдання ударів по військових цілях на території Росії. Київ та його союзники вважають, що цей крок значно підвищить здатність охопленої війною країни захищати себе від атак Москви на критично важливу інфраструктуру.

ЄС готується до президентства Трампа на тлі побоювань, що блоку доведеться збільшити допомогу Києву через скорочення американської підтримки. ЄС прагне прискорити переговори з Великою Британією про новий пакт про оборону та безпеку.

Контекст

Європа прискорила зусилля захисту своїх інтересів, особливо коли йдеться про військові зусилля України, до того, як Трамп стане президентом. Трамп зайняв антагоністичну позицію щодо Європи і у вересні обійшов питання про те, чи хоче він перемоги України.

Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з обранням на посаду і висловив сподівання, що той сповідуватиме підхід «мир через силу», що допоможе завершити війну справедливо.

6 листопада відбулася телефонна розмова Трампа із Зеленським, у якій брав участь мільярдер Ілон Маск, повідомив Axios із посиланням на два джерела. За їхніми словами, Зеленський був дещо заспокоєний тим, що почув від обраного президента США. Після розмови 6 листопада Зеленський написав у X, що мав «чудову» телефонну розмову з Трампом і привітав його з «історичною переконливою перемогою».

Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років, повідомила раніше WSJ із посиланням на інформовані джерела. За їхніми словами, такий сценарій закінчення війни зараз обговорюють радники Трампа.